АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ АРМЯНСКОМУ НАРОДУ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования армянскому народу в день памяти жертв геноцида армянского народа:

«Сегодня весь прогрессивный мир вспоминает жертв одной из самых чудовищных трагедий двадцатого века – геноцида армян. Около полутора миллиона армян стали жертвами массовых убийств и депортаций.

Десятки тысяч армян, вынужденных покинуть родные дома в Османской империи, нашли спасение в Абхазии. Наш народ приютил и помог выжить попавшим в беду людям. Представители армянской диаспоры с благодарностью служат Абхазии, ставшей для них второй родиной.

Сегодня мы чтим память тех, кто был невинно убиен 105 лет назад, не для того, чтобы ворошить прошлое и упрекать кого-то, а для того, чтобы уроки прошлого помогли нам в будущем предотвратить подобного рода нечеловеческие деяния.

Желаю всем мира, добра и межнационального согласия».

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс