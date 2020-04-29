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Суд Гулрыпшского района 28 апреля приговорил к двум годам лишения свободы Вахтанга Пачулия, известного в криминальном мире как Наник, за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Отбывать наказание Вахтанг Пачулия будет в исправительной колонии-поселении, без штрафа.

Он обвинялся в незаконном хранении и ношение огнестрельного оружия – пистолета системы «Макарова», боеприпасов к нему и боевой гранаты РГД-5, а также незаконном хранении наркотического вещества марихуана весом 0,456 грамма.

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Заключенный Аляс Тарба был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора в Гулрыпше в понедельник 27 апреля, говорится в сообщении МВД Абхазии. Тело висело в петле, сделанной из подручных средств.

Уроженец Гудауты Аляс Тарба, 1991 года рождения, был задержан 21 апреля по подозрению в употреблении наркотиков. По решению суда он был арестован на 30 суток и заключен в ИВС Гулрыпшского района.

По данным МВД, в ночь с 26 на 27 апреля Тарба пожаловался на состояние здоровья.

«Прибывшая по вызову дежурного бригада скорой медицинской помощи осмотрела Тарба и сделала инъекцию. Улучшения самочувствия задержанного не наступило, и в три часа ночи Тарба был доставлен в госпиталь в поселке Агудзера, откуда из-за невозможности диагностировать пациента перевезен в Республиканскую больницу», – говорится в сообщении.

В Республиканской больнице мужчина был обследован на предмет наличия инородного тела в желудочно-кишечном тракте. Однако медики ничего не обнаружили. Острой хирургической патологии также выявлено не было.

Врачи поставили Тарба диагноз гастродуоденит, после чего он и был возвращен в ИВС, а днем 27 апреля найден повешенным.

Дежурные пытались спасти Тарба, его отвезли в Агудзерский госпиталь. Однако попытки врачей реанимировать мужчину результата не принесли, он скончался.

Министр внутренних дел Рауль Смыр назначил служебную проверку произошедшего.

Sputnik-Абхазия

Номер: 44Выпуск: 3922Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия