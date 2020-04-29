КОРОНАВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ

Ранее специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа провели санитарную обработку объектов в Гулрыпшском, Ткуачралском и Очамчырском районе.

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа обработали 36 объектов в Гале, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства обороны Абхазии.

Всего, по данным Минобороны Абхазии, было продезинфицировано более 55 тысяч квадратных метров, включая автодороги, территорию районного рынка и здание Дома культуры. В ходе работ российскими военными было задействовано 13 единиц специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля. Спецтехника и специалисты Черноморского флота дислоцированы на территории военной базы Минобороны России в Гудауте.

Санитарные мероприятия в Абхазии были ранее проведены в Гулрыпшском, Ткуарчалском и Очамчырском районе. Дезинфекция объектов пройдет также в Сухуме.

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Абхазии. Также российские военные специалисты и медики привлечены к оказанию консультаций в лечении больных заразившихся коронавирусом.

По сообщению Минобороны Абхазии, российские специалисты продолжат обработку объектов в Абхазии до начала мая.

Номер: 44Выпуск: 3922Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия