ВОПРОС ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Арендаторы торгового комплекса «Сухумприбор» направили письмо главе администрации Сухума с просьбой разрешить возобновить работу, сказала в интервью Sputnik одна из арендаторов Мака Джения.

«Другое письмо с собранными подписями, а их более двухсот, мы хотим, чтобы сегодня подали на стол президенту. Наша деятельность не позволяет нам осуществлять большие денежные накопления, спустя месяц самоизоляции те небольшие накопления, которые были, закончились, и нашим семьям грозит голодное существование», – говорит она.

Для того, чтобы протянуть до конца ограничительных мер, арендаторам необходимо продать остаток товара.

«Мы обязуемся выполнять все требования санитарно-эпидемиологической службы. У нас закончились деньги, мы зависим от сегодняшней торговли, мы не можем делать большие сбережения. Если говорить простым языком, то мы сегодня продали – покушали. Сейчас речь не идет о закупке нового товара, пока можно продавать то, что у нас есть. Есть открытые магазины, у них идет продажа товара, раз им можно, то и мы хотим что-то продать», – сказала арендатор.

Если в ближайшее время торговля не возобновится, то жить людям будет не на что, замечает она.

«Мы содержим свои семьи, у меня приехала дочь студентка, на какие шиши я ее отправлю на учебу, у кого-то маленькие дети. Все мы, кто на рынке, зависим от этой работы, мы не живем на зарплату, мы не госслужащие. Мы решили собраться 1 мая, не хотим заниматься самоуправством, но придется открыть торговые точки», – отметила Джения.

Несмотря на то, что сейчас предприниматели не платят за аренду в «Сухумприборе», финансовое положение у людей крайне тяжелое. Арендатор Сырма Джинджолия говорит, что ограничительные меры должны соблюдать все, не только работники торгового центра.

«Вокруг рынка многие работают, но мы тоже хотим кушать, у нас тоже нет денег, как это – одним можно, а другим нельзя, я этого не понимаю. Если все сидят на карантине, то должны сидеть все, почему некоторые торговые точки работают, а другие нет. К примеру, мебельные магазины, если люди не могут покупать вещи, то мебель покупать можно?» – задается она вопросом.

Джинджолия подчеркнула, что в условиях, когда большое количество людей уже вышло на улицы, запрещать кому-то работать – неверно.

«Это мой единственный заработок, сейчас у меня уже нет денег, мы сидим дома, в кармане осталась тысяча рублей. Как я должна прожить еще 15 дней? Как ни странно, никто нам ничего бесплатно не дает. Мы должны работать хотя бы три дня в неделю, как продуктовый рынок», – отметила арендатор.

Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия 27 апреля провел рабочее совещание c руководителями управлений и служб администрации столицы. По его словам, к нему обращались по вопросу открытия вещевого рынка в «Сухумприборе».

«Президенту доложили об этом, но в силу того, что здание плохо проветривается, до окончания карантина оно будет закрыто. Есть распоряжение, которое мы не имеем права не выполнять», – сказал Кан Кварчия.

Номер: 44Выпуск: 3922Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия