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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА 29.04.2020

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

В Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия под председательством Спикера Валерия Кварчия состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба.

В заседании приняли участие члены Правительства, общественные и политические деятели, деятели культуры и науки.


Номер:  44
Выпуск:  3922
Рубрика:  политика
Автор:  Спутник-Абхазия

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