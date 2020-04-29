СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

В Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия под председательством Спикера Валерия Кварчия состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба.

В заседании приняли участие члены Правительства, общественные и политические деятели, деятели культуры и науки.

Номер: 44Выпуск: 3922Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия