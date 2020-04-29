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29.04.2020
Номер: 44
Выпуск: 3922
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
В Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия под председательством Спикера Валерия Кварчия состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба.
В заседании приняли участие члены Правительства, общественные и политические деятели, деятели культуры и науки.
Номер: 44
Выпуск: 3922
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия