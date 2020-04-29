75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik «Такие обстоятельства»: уточняем, оцениваем, анализируем.

О том, какие мероприятия планируются в Абхазии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Вадим Чеха.

В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Абхазии также проводит акции «Сад памяти», «Диктант Победы», а с мая на сайте ведомства будут проводиться уроки мужества, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Чеха также отметил, что к 9 Мая в Абхазии пройдет акция «Георгиевская ленточка», однако формат будет изменен в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Пока неизвестно, как будет проходить и ежегодная акция «Бессмертный полк».

«Формат проведения акции предопределяется общей ситуацией и установками от органов власти Абхазии. Безусловно, мы будем поддерживать проведение акции «Бессмертный полк – без границ» в онлайн режиме», – отметил Чеха в беседе на радио.

Номер: 44Выпуск: 3922Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия