В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АБХАЗИИ НОВЫЙ ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

Сегодня президент Аслан Бжания назначил на эту должность Беслана Джопуа, который уже имеет опыт работы в Кабинете министров.

Первое после объявления о своем назначении интервью Беслан Джопуа дал радио Sputnik.

Полную текстовую и аудиоверсию интервью на абхазском можно прочитать и послушать на сайте Spunik Аԥсны>>

Рабочие вопросы

Беслан Джопуа только готовится приступить к исполнению своих обязанностей. Сейчас ведется обсуждение того, какую сферу он будет курировать.

«После формирования Кабинета Министров премьер предлагает своим заместителям варианты направлений, которыми они могут заняться. О направлении, которое я буду курировать, пока говорить преждевременно. Естественно, когда шли переговоры с руководством страны, я озвучивал свою специализацию, опыт работы. Ранее я работал в аграрном, сельскохозяйственном секторе. Наверное, это все будет учитываться», – сказал он.

Джопуа отметил, что есть вопросы общего характера, которыми он также займется на посту первого вице-премьера правительства.

Опасные процессы

По его словам, серьезной угрозой как для всего мирового сообщества, так и для Абхазии стала пандемия коронавируса, и много сил должно быть направлено на борьбу с ней.

«Идет очень опасный процесс. На мой взгляд, мы не так серьезно относимся ко всему происходящему. Много вещей мы делаем неправильно. В первую очередь нужно взять под контроль ситуацию в стране. Возможно, придется более пристальное внимание обратить на сельское хозяйство в этот период. Сейчас эта проблема наиболее важная. Ответственность очень большая», – заметил он.

Министр добавил, что последствием коронавируса может стать кризис, который ударит и по экономике Абхазии.

Главная отрасль

Сложности, по мнению Джопуа, будут во всех сферах, в том числе и в сельском хозяйстве.

«Возможно, кризис помешает реализации всех сельскохозяйственных проектов, которые у нас есть. Но если не помочь сельскому хозяйству, ситуация может еще больше усугубиться. Я считаю, что сельскохозяйственная отрасль – одна из главных», – подчеркнул он.

Вернуть доверие

Большая работа предстоит и в деятельности с потенциальными инвесторами. По словам Джопуа, во время предвыборной кампании команда избранного Президента не раз говорила о том, что планирует возвращать доверие инвесторов к Абхазии.

«В первую очередь в этом направлении нужно провести большую работу», – добавил он.

Биография Беслана Джопуа

Беслан Джопуа родился в 1962 году в Абхазской АССР. Окончил факультет агрономии Сухумского ГИСХа. В 1989 году стал организатором молодежного коммерческого центра «Амза».

В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии.

С 1993 года работал главным инженером Очамчырской чаеразвесочной фабрики. В 2007 году стал депутатом Народного Собрания Абхазии. В 2011 году стал министром сельского хозяйства. На этом посту он проработал до 2014 года.

Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Беслана Джопуа на пост первого вице-премьера республики во вторник 28 апреля.

Номер: 44Выпуск: 3922Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс