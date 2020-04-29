СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магомедовича Шанибова:

«От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, братскому кабардинскому народу, всему адыгскому миру в связи с кончиной выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магомедовича Шанибова.

Его имя олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии. Во многом благодаря его личным стараниям с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта.

Неоценим вклад Конфедерации народов Кавказа во главе с Мусой Магомедовичем в организацию добровольческого движения в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. По его призыву в помощь сражающейся за свободу Абхазии устремились сотни добровольцев из Кабарды, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Осетии и других республик, краев и областей. По инициативе Мусы Шанибова в Гудауте был создан штаб КНК для оказания помощи Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед братьями нашей Аҧсны.

Сегодня вместе с родными и близкими Мусы Магомедовича скорбит вся Абхазия. В этот трудный час выражаю его семье поддержку и солидарность. Желаю выдержки и крепости духа».

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СЕМЬЕ МУССЫ ШАНИБОВА

Горестную весть облетела сегодня утром всю Республику Абхазия – Апсны! О том, что на 85-м году жизни скончался Мусса Магамедович ШАНИБОВ, Герой Абхазии!

С глубокой болью в сердцах всех абхазов отозвалась смерть Муссы ШАНИБОВА, славного сына кабардинского народа, учёного-политолога мирового масштаба, мужественного и мудрого, аксакала всего Кавказа!

Неоценимо велики заслуги и вклад Муссы ШАНИБОВА в Победе Отечественной войны абхазского народа в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов, нынешнему Суверенитету и Независимости Республики Абхазия. В качестве Президента Конфедерации Горских народов Кавказа, начальника Штаба Конфедерации Горских народов Кавказа в городе-Герое Гудоута во время войны, талантливого организатора, оратора-трибуна, он сделал всё возможное и невозможное для мобилизации сил и возможностей воинов конфедератов-добровольцев всего Северного Кавказа, пребывших в Абхазию, город Гудауту. В результате, в составах боевых подразделений Абхазской армии, конфедераты-войны проявили подлинное кавказское рыцарство, бесстрашное мужество, совершили чудеса храбрости и доблести для изгнания грузинских оккупационных войск с территории Абхазии, Победы Апсны над нацистской Грузией тех годов.

Скорблю со всей семьёй усопшего, родными и близкими, коллегами по Кабардино-Балкарскому госуниверситету. Вечная память Муссе ШАНИБОВУ, кому принадлежать великие заслуги перед признанной де-юре Республикой Абхазия и её народом.

Игорь МАРЫХУБА,

член штаба конфедерации горских народов Кавказа в городе Гудаута во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов

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Глубоко скорбим по случаю смерти Муссы Магомедовича ШАНИБОВА, славного сына кабардинского народа, подлинного брата всех абхазов, внесшего неоценимый вклад в Победу Отечественной войны абхазского народа 1992-1993 годов над фашистской Грузией тех лет.

Мусса Шанибов жил и работал в Абхазии, госуниверситете. Каждая наша встреча с ним, дружеская, поучительно-мудрая беседа, или проведение время за абхазским застольем хлеба-соли, была для нас счастьем, большой гордостью. Каждый абхаз знал его в лицо, любил, уважал и ценил. Для Кабарды и Абхазии (Апсны), для всего Кавказа теперь не будет хватать Муссы Шанибова, подлинного общекавказского аксакала, трибуна-оратора, учёного, наставника кабардинско-абхазской молодёжи!

Глубоко скорбим вместе со всей семьей, близкими и родными усопшего. Вечная память Муссе Шанибову! Пусть земля Кабарды будет пухом для него!

Игорь МАРЫХУБА, абхазский историк, Заур МАЛИЯ, член Совета Старейшин Гудаутского района, Закан АГРБА, председатель Совета Старейшин села Бзыпта Гагрского района

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ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН КАВКАЗА

28 апреля с.г. в возрасте 83 года умер ШАНИБОВ Муса Юнусович – председатель Ассамблеи горских народов Кавказа (с 1989 г.), президент Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК, ) с ноября 1991; а после подписания Соглашения с казачеством Юга РФ и преобразования КГНК в Конфедерацию народов Кавказа (КНК), в мае 1992 Ставрополе) – президент КНК.

Муса Шанибов был, по настоящему, легендой кавказского объединительного движения от Абхазии до Дагестана. В то смутное время, когда рушился Союз ССР, а на его обломках появлялись новые независимые государства, народы Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии оказались в уязвимом положении. Идея консолидации витала в воздухе, как и в 1917, после Февральской революции в Российской империи. И в это сложное время, как и в историческом прошлом, должны были появиться лидеры, которым поверили бы народы Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии. Наиболее ярким, харизматичным и искренним из всей плеяды лидеров национально-демократических движений в регионе стал именно М. Шанибов.

Именно он стал инициатором «похода» всего актива КНК в Южную Осетию в мае 1992 г., чтобы остудить пыл и рвение Шеварднадзе и его подельников из нелегитимного (никем не избранного) Госсовета, чтобы «разобраться» с непокорными южными осетинами. Аналогично повел себя Шанибов, когда «Госсовет» Шеварднадзе организовал агрессию против Абхазии и в августе 1992. Тогда, Шанибов, от имени КНК, обратился к народам Северного Кавказа с пламенным призывом о помощи Абхазии всеми возможными способами. По сути, КНК во главе с Шанибовым стал тем организующим и координирующим началом, благодаря которому было создано широкое добровольческое движение по всему Северному Кавказу и Югу России. Это позволило сорвать замыслы грузинских агрессоров в первые недели августа-сентября 1992 г. Европа, а не только Россия и Кавказ, «вдруг» увидели каким важным политическим фактором стал КНК во главе с Шанибовым. То, что тогда делал лидер КНК вполне соответствовало чаяниям многих народов региона, и именно Шанибов отражал эти настроения.

Кроме того, еще ранее с 1989 по 1992 гг. он прилагал огромные усилия не жалея себя для того, чтобы наладить межнациональные отношения в регионе (между ингушами и осетинами, между народами Дагестана, на Западном Кавказе). Его энергии можно было позавидовать: сегодня он в Москве (в Совете федерации, а ранее - в Совете национальностей бывшего Союза ССР, в Верховном совете, а потом в Госдуме РФ, защищая интересы народов региона), а завтра, смотришь, он уже в Дагестане или Чечне, в Ингушетии или Абхазии, Адыгее или Осетии. Не все получалось, к сожалению, но Шанибов и КНК во главе с ним делали все, что с их силах для улаживания межнациональных отношений в регионе, для мира и нормальной жизни на Северном Кавказе. Он крутился как «белка в колесе» сжигая себя в бесконечных вояжах по региону. Шанибов чувствовал себя, без преувеличения, настоящим представителем подавляющего большинства народов региона, оставался в этом качестве подлинным интернационалистом и очень трепетно относился к своей политической и нравственной роли на Кавказе (от Абхазии и до Дагестана, включительно) и на Юге РФ. За что не раз страдал. Против него в сентябре 1992 открыли уголовное дело за, якобы, «разжигание межнациональной розни», а по сути -за организацию многотысячных митингов в поддержку Абхазии. Он успел «посидеть» некоторое время и в застенках, потом, после освобождения, вынужден был уехать в Абхазию. Его пламенные речи, его горящие глаза и вера в то, что он говорит, снимали всякие сомнения в его искренности и готовности к жертве. Он мог ошибаться (не ошибается только тот, кто ничего не делает, а умеет только скулить и сплетничать), но в самопожертвовании, в готовности к риску, несмотря на солидный возраст, ему нельзя было отказать.

Это был настоящий сын адыгского (черкесского) народа, исконный кавказец, который появился в нужное время и в нужном месте. Он делал все (Чрезвычайный съезд народов Северного Кавказа в 2 этапа в Нальчике и Махачкале, публичные акции, призывы к переговорам между Ельциным и Дудаевым), чтобы остановить ввод федеральных сил в ЧР-Ичкерию в декабре 1994г. Он предупреждал Кремль, что это может развязать вторую Кавказскую войну и спровоцировать новую трагедию в регионе и России в целом. Не вняли обращениям, высокомерно отмахнулись, итог известен: две чеченские кампании, унесшие жизнь сотен тысяч людей, огромный ущерб экологии и здоровью населения от Ингушетии и до Дагестана включительно.

Шанибов известен не только как лидер широкого, объединительного движения на Кавказе, от Абхазии и до Дагестана включительно, но и как ученый-социолог, профессор Абхазского и Кабардино-Балкарского государственных университетов. Но он войдет в историю Кавказа не как ученый и профессор, а как пламенный боец за достойное место народов Северного Кавказа на этнополитической карте мира, как настоящий, харизматичный лидер народов региона и защитник Абхазии и Южной Осетии.

То, что он говорил еще в начале 1990-х г., особенно актуально теперь, когда остро стоят вопросы: остаться народам Кавказа (от Абхазии и до Дагестана) во всемирной истории, или нам суждено сойти с арены как субъекты собственной истории; окажутся ли наши народы способны отстоять себя и свои интересы рады будущих поколений наших народов, ради Кавказа в целом. В этом контексте и благодаря своей роли в истории народов Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии (в судьбоносный период с 1989 по 1995 гг.), мы всегда будем помнить М. Ю. Шанибова, чтить его светлую память!

Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким покойного и всему адыгскому народу. Мы считаем, что его память должна быть увековечена на должном уровне, как на его малой родине (КБР), так и в Абхазии и Южной Осетии.

Члены руководящих органов КГНК (КНК) (в период 1991-1998 гг.):

Халидов Деньга (Дагестан)

Аламия Геннадий (Абхазия)

Гумба Гурам (Абхазия)

Шамба Сергей (Абхазия)

Зехов Амин (Адыгея)

Аджигиреев Аскер (Адыгея)

Гвашев Руслан (Шапсугия)

Кесаев Станислав (Осетия)

Хатажуков Валера (КБР)

Яганов Ибрагим (КБР)

Шериев Хаути (КБР)

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Политсовет Политической партии «Апсны» выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Абхазии Мусы Юнусовича Шанибова.

В соболезновании говорится:

«Сегодня перестало биться сердце одного из самых видных деятелей Кавказа, пламенного патриота Абхазии – Мусы Юнусовича Шанибова.

Муса Юнусович стоял у истоков национального движения адыгов конца XX в. В августе 1989 года возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа, которая 2 ноября 1991 года была преобразована в Конфедерацию горских народов Кавказа. По его словам, создание КГНК стало необходимым для отстаивания национальных интересов Абхазии, ущемлявшихся грузинской стороной.

Во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году Конфедерация горских народов Кавказа работала во всех республиках для сбора добровольцев и отправки их на защиту сражавшегося за свободу и независимость народа Абхазии.

Светлая память о славном патриоте Абхазии навсегда останется в наших сердцах. Уход из жизни таких талантливых сынов своего Отечества, как Муса Шанибов, большая потеря для народов, которым он служил верой и правдой».

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О вкладе Мусы Шанибова в победу Отечественной войны народа Абхазии и в объединение горских народов в эфире радио Sputnik рассказал поэт, публицист и журналист Владимир Зантария.

На 84 году ушел из жизни политик, ученый, президент Конфедерации народов Кавказа, Герой Абхазии Муса Шанибов.

«Муса Шанибов – выдающийся политический лидер Кавказа. Он стоял у истоков создания Конфедерации народов Кавказа. Сыграл колоссальную роль в самые тяжелые для Абхазии годы. С первых же дней войны он обратился ко всем с открытым обращением оказать всемерную поддержку Абхазии. С первых дней начала вооруженной агрессии Грузии против Абхазии он выступил с таким обращением. Он, конечно, за эти открытые обращения подвергался политическим преследованиям, был арестован. После освобождения он приехал в Абхазию и стал выезжать в зону боевых действий, на фронт. Встречался с командирами и бойцами Абхазской армии. Он пользовался огромным уважением. Помню, как после Мартовской неудачной операции по освобождению Сухума, когда мы нуждались в таком лидере, как он, ярком, волевом, сильном, энергичном, Муса Шанибов ездил по селам, побывал почти во всех абхазских деревнях. Он поднимал дух народа и был сильнейшем оратором», – поделился своими воспоминаниями Зантария.

Номер: 44Выпуск: 3922Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс