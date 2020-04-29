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29.04.2020

НАЗНАЧЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О первом вице-премьере Республики Абхазия».

В тексте Указа говорится:

«Назначить первым вице-премьером Республики Абхазия Джопуа Беслана Цибовича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О вице-премьере, министре финансов Республики Абхазия».

В тексте Указа говорится:

«Назначить вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия Делба Владимира Валерьевича».


Номер:  44
Выпуск:  3922
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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