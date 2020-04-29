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29.04.2020
Номер: 44
Выпуск: 3922
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАЗНАЧЕНИЯ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О первом вице-премьере Республики Абхазия».
В тексте Указа говорится:
«Назначить первым вице-премьером Республики Абхазия Джопуа Беслана Цибовича».
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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О вице-премьере, министре финансов Республики Абхазия».
В тексте Указа говорится:
«Назначить вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия Делба Владимира Валерьевича».
Номер: 44
Выпуск: 3922
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс