ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с назначением на должность главы Правительства.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемый Александр Золотинскович!

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас по случаю назначения на должность премьер-министра Республики Абхазия.

Россию и Абхазию связывают дружественные, добрососедские отношения. Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Александр Золотинскович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на Вашем ответственном посту».

Номер: 44Выпуск: 3902Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс