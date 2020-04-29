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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с назначением на должность главы Правительства.
В тексте поздравления говорится:
«Уважаемый Александр Золотинскович!
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас по случаю назначения на должность премьер-министра Республики Абхазия.
Россию и Абхазию связывают дружественные, добрососедские отношения. Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам двух стран.
Желаю Вам, уважаемый Александр Золотинскович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на Вашем ответственном посту».
Номер: 44
Выпуск: 3902
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс