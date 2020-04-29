Главная
УКАЗ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О структуре Кабинета Министров Республики Абхазия».
В Указе говорится:
«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и Конституционным законом Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года, №290-с:
1.Утвердить следующую структуру Кабинета Министров Республики Абхазия:
I. Руководство Кабинета Министров Республики Абхазия:
– Премьер-министр Республики Абхазия;
– Первый Вице-премьер Республики Абхазия;
– Вице-премьер Республики Абхазия;
– Вице-премьер Республики Абхазия;
– Вице-премьер Республики Абхазия.
II. Министерства Республики Абхазия:
– Министерство внутренних дел Республики Абхазия;
– Министерство здравоохранения Республики Абхазия;
– Министерство иностранных дел Республики Абхазия;
– Министерство культуры Республики Абхазия;
– Министерство обороны Республики Абхазия;
– Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия;
– Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;
– Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;
– Министерство туризма Республики Абхазия;
– Министерство финансов Республики Абхазия;
– Министерство экономики Республики Абхазия;
– Министерство юстиции Республики Абхазия.
III. Государственные комитеты Республики Абхазия:
– Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;
– Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
– Государственный комитет Республики Абхазия по статистике;
– Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия;
– Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации;
– Государственный комитет Республики Абхазия по экологии;
– Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
IV. Государственные управления и службы Республики Абхазия:
– Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия;
– Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений;
– Государственная миграционная служба Республики Абхазия;
– Государственное архивное управление Республики Абхазия;
– Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия;
– Государственное управление Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
– Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
– Управление капитального строительства Республики Абхазия.
2. Реорганизовать:
– Министерство просвещения Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике путем слияния в Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия;
– Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия путем разделения на Министерство здравоохранения Республики Абхазия и Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;
– Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия в Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации с передачей его функций и полномочий в сфере демографии Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;
– Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму в Министерство туризма Республики Абхазия;
– Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;
– Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы в Государственный комитет Республики Абхазия по экологии;
– Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи в Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию с передачей его функций и полномочий в сфере энергетики и транспорта Министерству экономики Республики Абхазия.
3. Переименовать:
– Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
– Государственное управление Республики Абхазия по строительству в Управление капитального строительства Республики Абхазия.
4. Определить учредителем:
I. Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия в отношении:
– Пенсионного фонда Республики Абхазия;
– Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия;
– Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
II. Министерство здравоохранения Республики Абхазия в отношении Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия:
III. Управление капитального строительства Республики Абхазия в отношении Дорожного фонда Республики Абхазия.
5. Установить, что реорганизуемые в соответствии с настоящим Указом центральные органы государственного управления Республики Абхазия продолжают осуществлять свои функции и полномочия до завершения организационно-штатных мероприятий.
6. Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
7. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
8. С момента вступления в силу настоящего Указа признать утратившими силу:
– Указ Президента Республики Абхазия «Об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия» от 28 октября 2019 года, №284;
– Указ и.о. Президента Республики Абхазия «О включении в состав Кабинета Министров Республики Абхазия» от 23 января 2020 года, №22».
Номер: 44
Выпуск: 3922
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс