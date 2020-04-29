УКАЗ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О структуре Кабинета Министров Республики Абхазия».

В Указе говорится:

«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и Конституционным законом Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года, №290-с:

1.Утвердить следующую структуру Кабинета Министров Республики Абхазия:

I. Руководство Кабинета Министров Республики Абхазия:

– Премьер-министр Республики Абхазия;

– Первый Вице-премьер Республики Абхазия;

– Вице-премьер Республики Абхазия;

– Вице-премьер Республики Абхазия;

– Вице-премьер Республики Абхазия.

II. Министерства Республики Абхазия:

– Министерство внутренних дел Республики Абхазия;

– Министерство здравоохранения Республики Абхазия;

– Министерство иностранных дел Республики Абхазия;

– Министерство культуры Республики Абхазия;

– Министерство обороны Республики Абхазия;

– Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия;

– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;

– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия;

– Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;

– Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

– Министерство туризма Республики Абхазия;

– Министерство финансов Республики Абхазия;

– Министерство экономики Республики Абхазия;

– Министерство юстиции Республики Абхазия.

III. Государственные комитеты Республики Абхазия:

– Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;

– Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;

– Государственный комитет Республики Абхазия по статистике;

– Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;

– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия;

– Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации;

– Государственный комитет Республики Абхазия по экологии;

– Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

IV. Государственные управления и службы Республики Абхазия:

– Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия;

– Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений;

– Государственная миграционная служба Республики Абхазия;

– Государственное архивное управление Республики Абхазия;

– Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия;

– Государственное управление Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;

– Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

– Управление капитального строительства Республики Абхазия.

2. Реорганизовать:

– Министерство просвещения Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике путем слияния в Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия;

– Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия путем разделения на Министерство здравоохранения Республики Абхазия и Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

– Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия в Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации с передачей его функций и полномочий в сфере демографии Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

– Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму в Министерство туризма Республики Абхазия;

– Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;

– Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы в Государственный комитет Республики Абхазия по экологии;

– Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи в Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию с передачей его функций и полномочий в сфере энергетики и транспорта Министерству экономики Республики Абхазия.

3. Переименовать:

– Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

– Государственное управление Республики Абхазия по строительству в Управление капитального строительства Республики Абхазия.

4. Определить учредителем:

I. Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия в отношении:

– Пенсионного фонда Республики Абхазия;

– Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия;

– Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

II. Министерство здравоохранения Республики Абхазия в отношении Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия:

III. Управление капитального строительства Республики Абхазия в отношении Дорожного фонда Республики Абхазия.

5. Установить, что реорганизуемые в соответствии с настоящим Указом центральные органы государственного управления Республики Абхазия продолжают осуществлять свои функции и полномочия до завершения организационно-штатных мероприятий.

6. Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

7. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.

8. С момента вступления в силу настоящего Указа признать утратившими силу:

– Указ Президента Республики Абхазия «Об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия» от 28 октября 2019 года, №284;

– Указ и.о. Президента Республики Абхазия «О включении в состав Кабинета Министров Республики Абхазия» от 23 января 2020 года, №22».

Номер: 44Выпуск: 3922Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс