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КАК РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В АБХАЗИИ
Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят санитарную обработку объектов в Абхазии.
Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа прибыли в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом 18 апреля. Они обработали объекты и дороги в Гулрыпшском, Ткуарчалском, Очамчырском, Галском и Гудаутском районах, а также в Сухуме.
Общая площадь обработки – более 200 тысяч квадратных метров.
В ходе работ российскими военными было задействовано 13 единиц специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты – мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции и машины с генератором горячего тумана. После дезинфекции техника проходит специальную обработку.
Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Абхазии.
Номер: 45
Выпуск: 3923
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия