ОСТАЕМСЯ ПОПУЛЯРНЫМИ КУРОРТАМИ

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвал курорты, где туристы бронируют летний отдых 2020 на более чем 2 недели. Список составлен на основании данных оплаченных туристами заявок на размещение в отелях, квартирах и домах в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Как сообщает Tvil.ru, в семерку популярных по продолжительности отдыха курортов вошли Гагра, Пицунда и Сухум в Абхазии. При этом в Гагре туристы готовы отдыхать 16 ночей (2 место по продолжительности бронирования), в Пицунде и Сухуме – по 14 ночей (4 место).

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По данным Tvil.ru, 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии. Десять направлений для снятия стресса и лечения после изоляции:

1. Крым – 51.61%;

2. Абхазия – 11,69%;

3. Байкал – 10.48%;

4. Краснодарский край – 10.08%;

5-6. Алтайский край и Карелия – 5.65%;

7. Ставропольский край – 2.82%;

8-9. Башкирия и Ленинградская область – 0.81%;

10. Свердловская область – 0.4%.

Номер: 45Выпуск: 3923Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс