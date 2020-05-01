РАБОТНИКИ НИИЭПИТА ВСЕГДА ЧУВСТВОВАЛИ ЕГО ОТЕЧЕСКУЮ ОПЕКУ

Директор НИИЭПиТ АНА Зураб Миквабия в эфире радио Sputnik вспомнил выдающегося ученого, доктора медицинских наук, директора НИИ медицинской приматологии РАМН, академика Бориса Лапина.

Легенда научного мира, бывший директор Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии (НИИЭПиТ АНА) Борис Лапин скончался на 99-м году жизни. Он более 30 лет возглавлял НИИЭПиТ Академии медицинских наук СССР, располагавшийся в Сухуме.

Все послевоенные годы Борис Лапин оказывал помощь родному институту и ее коллективу, рассказал в эфире радио Sputnik директор Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зураб Миквабия.

»Все эти годы мы чувствовали его участие в работе института. Он с 1952 года находился в НИИЭПиТе, а с 1958 года уже директор института. В его бытность институт стал известен во всем мире. Благодаря ему, в конце 1950-х годов в институт приехали западные ученые…только после этого в мире начали строиться приматологические центры, подобные нашему. В этом, конечно же, огромная заслуга Бориса Аркадьевича», - отметил Миквабия.

По его словам, во время и после Отечественной войны народа Абхазии Борис Лапин помогал родному институту в Сухуме.

«Его отеческую опеку весь коллектив чувствовал все время. После войны он оказался в Адлере, там был наш производственный филиал. Благодаря своим связям, ему удалось построить великолепный институт. Знаете, обо всех великих, а я его считаю таким, говорят банальные вещи, что он был простым. Он не был простым, он был великолепным человеком с большой буквы. Был мягок с теми, к кому был расположен, руководитель с большой буквы, и этим все сказано», – заметил Миквабия.

Номер: 45Выпуск: 3923Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия