ТПП РА ПОДГОТОВИЛА ЦИКЛ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война 1941-1945 годов – одно из наиболее значительных событий истории, кардинально изменившее состояние мира. Она исковеркала тысячи судеб, унесла миллионы жизней, и именно поэтому каждый год мы с радостью и болью вспоминаем май 1945 года и такую долгожданную победу в Великой Отечественной войне.

Торгово-промышленная палата традиционно поздравляет ветеранов с Днём Победы, но если в предыдущие годы этой акцией охватывали фронтовиков проживающих в Сухуме и Сухумском районе, то на этот раз сотрудники ТПП посетили ветеранов и в других районах республики. Каждому фронтовику была вручена денежная премия, сладкий подарок и цветы. Более того, палатой подготовлен социальный телепроект «Мой ветеран», в котором фронтовики рассказывают свою, подчас очень трогательную историю времен войны.

«Мы всегда очень трепетно подходим к этому празднику и всегда поздравляем наших ветеранов с Днем Победы – 9 мая, посещая их на дому. Эту традицию заложил основатель и первый президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Леонидович Гагулия, и мы сегодня ее продолжаем. Я считаю, что мы обязаны увековечить истории наших ветеранов, чтобы будущие поколения знали и помнили, какой ценой завоевана наша мирная жизнь. Поэтому в этом году мы решили создать цикл телепередач, посвящённых нашим ветеранам, которых, к сожалению, осталось так мало», – говорит президент ТПП Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что всем пожилым людям перенесшим войну очень приятно, когда молодежь относится к ним с почтением и уважением.

«Как же они радуются любому вниманию с нашей стороны. Я считаю, что пока среди нас живёт хотя бы один ветеран, наша задача сделать так, чтобы о нем всегда помнили и чтили его фронтовые заслуги. Никто не имеет права забывать ужасы той войны, тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Мы обязаны помнить всё!» – говорит президент ТПП.

Она отметила, что в силу своего возраста не каждый ветеран смог рассказать о себе, но в любом случае все они были рады оказанному им вниманию. В этом проекте задействованы и самые маленькие представители «палатовской семьи» – дети сотрудников ТПП.

Цикл телепередач о ветеранах Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. будет транслироваться Абхазской Государственной Телерадиокомпанией с 30 апреля по 9 мая.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 45Выпуск: 3923Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба ТПП РА