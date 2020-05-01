СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа Мусы Юнусовича Шанибова.

В соболезновании говорится: «Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося общественного деятеля Кабардино-Балкарской Республики, ученого, борца за права малых народов СССР, истинного друга и патриота Республики Абхазия Мусы Юнусовича Шанибова.

Муса Юнусович Шанибов, как политический деятель, прошел большой путь своего становления. В 1989 году он возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа, в 1990 году был избран руководителем Координационного Совета Всесоюзной Ассоциации представителей национально-государственных, национально-территориальных образований и народов не имеющих своей государственности. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации горских народов Кавказа.

Велика роль Мусы Юнусовича Шанибова в борьбе народа Абхазии за независимость. Он был организатором добровольческого движения Северного Кавказа в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., возглавлял оперативный штаб Конфедерации горских народов Кавказа для оказания помощи Абхазии.

Уже после окончания войны Муса Юнусович Шанибов внес значимый вклад в становление Абхазского государственного университета. Им была создана кафедра политологии и социологии Абхазского госуниверситета, которую он и возглавил. И в дальнейшем Муса Юнусович уделял внимание вопросам подготовки квалифицированных кадров нашей республики, читал лекции, проводил публичные встречи. Молодежь всегда с большим интересом слушала этого незаурядного оратора. За заслуги перед Абхазским государственным университетом ему было присвоено звание почетного профессора.

Муса Юнусович Шанибов является автором многих научных трудов и публикаций, которые останутся востребованными и в будущем, как правдивый источник информации от свидетеля эпохи.

Республика Абхазия по достоинству оценила заслуги Мусы Юнусовича Шанибова, он был удостоен звания «Герой Абхазии» и высшей государственной награды – ордена «Ахьдз-Апша» II степени.

Светлая память о нашем друге – Мусе Юнусовиче Шанибове навсегда останется в памяти народа Республики Абхазия.

Передаем наши глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Мусы Юнусовича Шанибова».

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28 апреля с.г. в возрасте 83 года умер ШАНИБОВ Муса Мухамедович.

1989 г. – председатель Ассамблеи горских народов Кавказа,

1991 г. – президент Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК),

1992 г. – 1996 г. – президент Конфедерации народов Кавказа.

Муса Шанибов был, по настоящему, легендой северо-кавказского объединительного движения, от Абхазии до Дагестана. В то смутное время, когда на глазах рушился СССР, а на его обломках появлялись все новые независимые государства, народы Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии оказались в уязвимом положении. Идея консолидации витала в воздухе, как и в 1917 г., в Российской империи после Февральской революции.

И в это сложное время, как и в историческом прошлом, должны были появиться лидеры, которым поверили бы народы Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии. Наиболее ярким, харизматичным и искренним из всей плеяды лидеров национально-демократических движений в регионе, стал именно М. Шанибов.

Именно он стал инициатором «похода» всего актива парламента и президентского совета КНК в Южную Осетию в мае 1992 г., чтобы остудить пыл и рвение Шеварднадзе и его подельников из нелегитимного (никем не избранного) Госсовета, для того, чтобы «разобраться» с непокорными южными осетинами. Аналогично повел себя М.Шанибов, когда «Госсовет» Шеварднадзе организовал агрессию против Абхазии в августе 1992. Тогда, М.Шанибов, от имени КНК, обратился к народам Северного Кавказа с пламенным призывом о помощи Абхазии всеми возможными способами.

По сути, КНК во главе с М.Шанибовым, стала тем организующим и координирующим началом, благодаря которому было создано широкое добровольческое движение по всему Северному Кавказу и Югу России.

Это позволило сорвать замыслы агрессора в Абхазии в первые же недели августа-сентября 1992 г.

Россия и весь Кавказ увидели, каким важным политическим фактором стала КНК во главе с М.Шанибовым. То, что тогда делал лидер КНК, вполне соответствовало чаяниям многих народов региона, и именно М.Шанибов отражал эти настроения. Кроме того, еще ранее с 1989 по 1992 гг. он прилагал огромные усилия не жалея себя для того, чтобы наладить межнациональные отношения между ингушами и осетинами, между народами Дагестана и на Западном Кавказе.

Его энергии можно было позавидовать: сегодня он в Москве в Совете федерации, а ранее – в Совете национальностей бывшего СССР, затем в Верховном Совете, а потом в Госдуме РФ, защищая интересы народов региона, а завтра, смотришь, он уже в Дагестане или в Чечне, в Ингушетии или Абхазии, Адыгее или Осетии. Не все получалось, к сожалению, но КНК во главе с М.Шанибовым, делали все, что в их силах для урегулирования межнациональных отношений в регионе, для мира и нормальной жизни на Северном Кавказе.

Он крутился как «белка в колесе,» сжигая себя в бесконечных вояжах по региону. М.Шанибов чувствовал себя, без преувеличения, настоящим представителем подавляющего большинства народов региона, оставался в этом качестве подлинным интернационалистом и очень трепетно относился к своей политической и нравственной роли на Кавказе – от Абхазии, до Дагестана и на Юге РФ.

Против него в сентябре 1992 открыли уголовное дело за, якобы, «разжигание межнациональной розни», а по сути – за организацию многотысячных митингов в поддержку Абхазии. Он успел «посидеть» некоторое время и в застенках, потом, после освобождения, вынужден был уехать в Абхазию.

Его пламенные речи, его горящие глаза и вера в то, что он говорит, снимали всякие сомнения в его искренности и готовности к жертве.

Он мог ошибаться, но в самопожертвовании, в готовности к риску, несмотря на солидный возраст, ему нельзя было отказать.

Это был настоящий сын своего адыгского народа, исконный кавказец, который появился в нужное время и в нужном месте. Он делал все: Чрезвычайный съезд народов Северного Кавказа в 2 этапа в Нальчике и Махачкале; публичные акции; призывы к переговорам между Ельциным и Дудаевым, чтобы остановить ввод федеральных сил в ЧР-Ичкерию в декабре 1994г.

Он предупреждал Кремль, что это может развязать вторую Кавказскую войну и спровоцировать новую трагедию братоубийственной войны в регионе и в России в целом. Не вняли обращениям, высокомерно отмахнулись, итог известен: две чеченские кампании, унесшие жизни сотен тысяч людей, разгул сепаратизма и религиозно окрашенного терроризма, огромный ущерб экологии и здоровью населения от Ингушетии и до Дагестана.

М.Шанибов известен не только как лидер широкого, объединительного движения на Кавказе, но и как ученый-социолог, профессор Абхазского и Кабардино-Балкарского государственных университетов.

Он войдет в историю Кавказа как пламенный боец, как настоящий, харизматичный лидер народов Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии, в борьбе за достойное место народов Северного Кавказа в демократической России, как это себе представляли «отцы» Объединенного союза горцев Кавказа с мая 1917, со времени первого съезда народов региона во Владикавказе.

То, что он говорил еще в начале 1990-х годов, особенно актуально теперь, когда остро стоят вопросы: остаться народам Кавказа от Абхазии и до Дагестана во всемирной истории, или нам суждено сойти с арены как субъекты собственной истории; или наши народы докажут свою способность отстоять себя и свои интересы ради будущих поколений наших народов.

В этом контексте и благодаря своей роли в истории народов Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии в судьбоносный период с 1989 по 1995 гг., мы всегда будем помнить М. Шанибова, чтить его светлую память!

Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким покойного и всему кабардинскому народу. Мы считаем, что его память должна быть увековечена на должном уровне, как на его малой родине (КБР), так и в Абхазии и Южной Осетии.

Члены руководящих органов КГНК (КНК) и Конгресса кабардинского народа в период 1991-1998 г.г. :

От Абхазии: Геннадий Аламиа, Гурам Гумба, Сергей Шамба

От Адыгеи: Амин Зехов

От Шапсугии: Руслан Гвашев

От КБР: Хаути Шериев, Валера Хатажуков, Ибрагим Яганов

От КЧР: Альберт Адамоков

От РСО-Алания: Станислав Кесаев

От Дагестана: Деньга Халидов

Геннадий АЛАМИА

Номер: 45Выпуск: 3923Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс