УКАЗЫ

29 апреля Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О министре здравоохранения Республики Абхазия».

В тексте Указа говорится:

«Назначить министром здравоохранения Республики Абхазия Цахнакия Тамаза Мурмановича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О министре социального обеспечения и демографической политики».

В тексте Указа говорится:

«Назначить министром социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия Аджба Руслана Таифовича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О министре по чрезвычайным ситуациям».

В тексте Указа говорится:

«Назначить министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Квициния Льва Константиновича».

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30 апреля Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре внутренних дел.

В тексте Указа говорится:

«Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича».

(АП): Дбар Дмитрий Сергеевич родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет, Венгерской Народной Республики. В 2002 году окончил среднюю школу № 4 в городе Сухум.

2002-2004 гг. служба в рядах Вооружённых сил Республики Абхазия.

2004-2008 гг. обучение в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «экономист».

2005-2009 гг. служба в Государственной службе охраны Республики Абхазия.

2009-2014 гг. служба в Службе государственной безопасности Республики Абхазия.

В 2014 г. заместитель начальника криминальной милиции МВД Республики Абхазия.

2014-2015 гг. начальник УВД МВД Республики Абхазия по г. Сухум.

В период с 14 мая 2015 года по 12 марта 2017 года занимался общественно-политической деятельностью, председатель Республиканской общественной организации «Кяразаа».

С апреля 2017 года по настоящее время - депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.

Воинское звание – подполковник.

Женат. Отец троих детей.

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гагрского района.

В тексте Указа говорится:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района Хагуш Юрия Львовича».

(АП): Хагуш Юрий Львович родился 18 ноября 1985 года в г. Гагра, Абхазской АССР.

В 2000 году окончил Бзыбскую среднюю школу №2.

С 2001 года по 2007 год – учеба в Ростовском институте защиты предпринимателя, специальность – «юрист».

С 2003 по 2005 год проходил срочную службу при Военной прокуратуре Республики Абхазия.

С 2007 года по 2017 год занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.

С 2017 года по настоящее время – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, заместитель председателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту.

Женат. Отец троих детей.

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре по налогам и сборам Республики Абхазия.

В тексте Указа говорится:

«Назначить министром по налогам и сборам Республики Абхазия Курмазия Даура Леонтьевича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации города Сухум.

В тексте Указа говорится:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации г. Сухум Эшба Беслана Федоровича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об освобождении от должности исполняющего обязанности главы Администрации города Сухум.

В тесте Указа говорится:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» освободить Кварчия Кана Валерьевича от исполнения обязанностей главы Администрации г. Сухум».

Номер: 45Выпуск: 3923Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА