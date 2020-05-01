ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекцией вызванной COVID-2019.

Глава Правительства выслушал доклады и рекомендации членов штаба, руководителей профильных государственных ведомств, медицинских экспертов.

Первой свой доклад представила главный санитарный врач страны Людмила Скорик. Она сообщила, что в республике в настоящий период действуют меры ограничительного характера в отношении проведения массовых, культурных, спортивных, развлекательных и прочих мероприятий, запрещено проведение свадебных, торжественных мероприятий, приостановлена вся деятельность в туристической сфере, объектов общественного питания, остановлена работа общественного транспорта (кроме такси), приостановлено функционирование детских дошкольных, школьных, средне-специальных и высших учебных учреждений мн. др.

«На сегодняшний момент ситуация с коронавирусной инфекцией стабильная, поддающаяся контролю и отслеживанию. Так как основным угрожающим эпидемиологическим фактором является движение через государственные границы Республики Абхазия как со стороны Ингур, так и со стороны Псоу, мы рекомендуем Правительству рассмотреть возможность усиления некоторых мер на контрольно-пропускных пунктах и послабления некоторых мер внутри страны», – сообщила Людмила Скорик.

Она обратила внимание на то, что основные меры в текущий период должны быть направлены на полный контроль заезда всех лиц из-за пределов Республики Абхазия и четкое отслеживание на протяжении 14 дней их состояния здоровья.

И.о. министра внутренних дел Рауль Смыр доложил Премьер-министру о числе контролируемых лиц, пребывающих на 14-дневном карантине путём самоизоляции:

«Личный состав городских управлений и районных отделов внутренних дел, сотрудники службы участковых уполномоченных милиции общественной безопасности и патрульно-постовой службой МВД Абхазии с гражданами проводят беседы по соблюдению введенного режима самоизоляции и посещают вновь прибывших по месту проживания».

В частности, Смыр привёл данные в разрезе районов: по Гагрскому району из 225 прибывших прошли 14 дней самоизоляции уже 101 человек, в Гудаутском районе из 117 прибывших более 50 человек вышли из карантина, остаются на контроле в самоизоляции 5 граждан, проживающих в Сухумском районе. Всего в район прибыло за период карантина 11 лиц.

В г. Сухум вышли из режима самоизоляции 211 граждан, всего в столицу вернулись из заграницы 327 человек, соответственно 116 человек пока находятся на карантине. В Гулрыпшском районе из 47 прибывших граждан 31 снят с контроля, на самоизоляции остаются 16 человек. В Очамчырском районе на сегодняшний день прибывших 51 человек, из которых сняты с контроля 27 человек.

В Ткуарчалском районе из 29 прибывших с режима самоизоляции на сегодняшний день сняты 20 граждан. В Галском районе из 87 прибывших на режиме самоизоляции остаются 24 человека, 63 человека по истечении 14-дневного карантина сняты с контроля.

Рауль Смыр добавил, что нарушающие самоизоляцию граждане получают предупреждение, в повторном случае нарушения к ним будут применены административные меры взыскания в установленном законом порядке.

И.о. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил о состоянии готовности к выявлению новых больных подведомственных Минздраву учреждений:

«Министерством за весь период получено средств защиты и прочих предметов на общую сумму 56 млн 232 тыс. 975 рублей, в том числе из средств целевых программ Минздравом потрачено 12 млн 148 тыс. 949 рублей. От международных организаций получено гуманитарного груза на сумму 5 млн 317 тыс. 303 рубля. Гудаутская ЦРБ, на базе которой было создано отделение для больных коронавирусом, оборудовала 350 коек, 70 из которых – в инфекционном комплексе, 35 – койко-мест реанимации, оборудовано аппаратами ИВЛ 35 мест».

Глава Минздрава сообщил, что с 1 марта по 28 апреля ЦРБ в Гудауте обеспечена всем необходимым на сумму 24 млн 734 тыс. 815 рублей. Аппараты ИВЛ и прочее оборудование, средства дезинфекции и медикаменты распределены по всем районным больницам.

«Итого в Республике Абхазия на сегодняшний день 60 аппаратов ИВЛ, из них приобретено 25 единиц в период с марта текущего года. Из 1100 систем ПЦР диагностики израсходовано 300. В течение недели ожидаем поставку тест-систем экспресс-метода на 1200 исследований, а в течение месяца ещё 4 тыс. систем ПЦР-диагностики. У трёх пациентов был диагностирован коронавирус, из них двое выздоровели, находятся дома. Одна пациентка, как известно, в возрасте 95-лет скончалась от тяжёлого осложнения в результате двусторонней пневмонии. На сегодняшний день в стационарах республики, в том числе в Гудаутской больнице, пациентов с диагностированным коронавирусом нет», – дополнил озвученные ранее сведения Цахнакия.

Представители Пограничного управления СГБ Абхазии сообщили главе Правительства, что по 28 апреля включительно в Абхазию въехали 370 граждан Абхазии, служащих российских военных баз – 340, водителей грузовых автомашин – 434.

Члены штаба обсудили возможность снятия некоторых ограничений. Так, по результатам заседания стало известно, что практически все меры, указанные в Распоряжении Президента от 17 апреля 2020 года №182-рп, будут продлены до 15 мая, за исключением пунктов о запрете функционирования общественного транспорта, работы салонов красоты, рынков и точек реализации непродовольственных товаров.

Соответствующее Распоряжение будет издано сегодня, 29 апреля.

Пересекающие границу граждане по-прежнему будут попадать в зону размещения на обязательный 14-дневный карантин.

Завершая заседание штаба, Александр Анкваб сказал, что проведена квалифицированная работа, однако ситуацию необходимо мониторить:

«Благополучие может быть нарушено в любую минуту. И тогда встанет вопрос - справимся ли мы с этой проблемой с помощью имеющимися у нас медицинских и прочих ресурсов. Наша общая задача – быть готовыми. Конечно, присутствуют усталость, экономические проблемы и трудности практически в каждой второй семье. Но нам нужно взвесить ещё раз, что важнее – перенести эти трудности и сохранить здоровье нашего общества или совсем расслабиться, снять все ограничительные меры сегодня же и завтра всем заболеть. Вот как стоит вопрос».

Номер: 45Выпуск: 3923Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА