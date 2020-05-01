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О РАБОТЕ МВД РА
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с и.о. министра внутренних дел Раули Смыр.
В ходе встречи Глава государства поблагодарил Раули Смыр и весь личный состав Министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента.
Президент особо отметил работу, предпринятую подразделениями органов внутренних дел, в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима Чрезвычайной ситуации.
Аслан Бжания отметил также личный вклад Раули Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы и пожелал успехов и благополучия.
В свою очередь, Раули Смыр поблагодарил Главу государства за встречу, пожелал успехов на ответственном государственном посту.
Номер: 45
Выпуск: 3923
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс