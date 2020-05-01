О РАБОТЕ МВД РА

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с и.о. министра внутренних дел Раули Смыр.

В ходе встречи Глава государства поблагодарил Раули Смыр и весь личный состав Министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента.

Президент особо отметил работу, предпринятую подразделениями органов внутренних дел, в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима Чрезвычайной ситуации.

Аслан Бжания отметил также личный вклад Раули Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы и пожелал успехов и благополучия.

В свою очередь, Раули Смыр поблагодарил Главу государства за встречу, пожелал успехов на ответственном государственном посту.

Номер: 45Выпуск: 3923Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс