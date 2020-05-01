РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Распоряжение о временном продлении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19.

«На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан:

1. Продлить до 15 мая 2020 года работу продуктовых и сельскохозяйственных рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, но не более трех дней в неделю.

2. Возобновить с 1 мая 2020 года работу вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, но не более трех дней в неделю.

3. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 15 мая 2020 года.

4. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 15 мая 2020 года.

Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов.

5. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 15 мая 2020 года.

Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.

6. Запретить до 15 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

7. Ограничить до 15 мая 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением:

– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

– машинистов грузовых поездов;

– граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств – при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;

– провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих их лиц (близких родственников).

8. Обеспечить изоляцию граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

9. Запретить до 15 мая 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе. 10. Запретить до 15 мая 2020 года работу ресторанов, кафе, баров, пацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких заведений, а также доставки заказов.

11. Запретить движение (использование) междугороднего общественного транспорта до 15 мая 2020 года, за исключением легкового такси.

Возобновить с 1 мая 2020 года движение (использование) пригородного общественного транспорта в установленные главами администраций г. Сухум и районов дни работы продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков.

Возобновить с 1 мая 2020 года движение (использование) внутригородского общественного транспорта.

12. Запретить до 15 мая 2020 года работу фитнес-центров и спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.

13. Запретить до 15 мая 2020 года работу по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

14. Запретить до 15 мая 2020 года деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).

15. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 15 мая 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 15 мая 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

16. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 15 мая 2020 года.

17. Запретить деятельность детских дошкольных учреждений до 15 мая 2020 года.

18. Продлить каникулы в школьных образовательных учреждениях до 15 мая 2020 года.

19. До 15 мая 2020 года не проводить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия.

20. Запретить деятельность образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций) до 15 мая 2020 года.

21. Рекомендовать гражданам не посещать до 15 мая 2020 года культовые объекты (территории) религиозных организаций.

22. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:

– главы администраций г. Сухум и районов; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 1 и 2 Распоряжения;

– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 3, 4 и 11 Распоряжения;

– Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму – по реализации пунктов 5 и 6 Распоряжения;

– Служба государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пункта 7 Распоряжения;

– Министерство здравоохранения Республики Абхазия; Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия; главы администраций районов – по реализации пункта 8 Распоряжения;

– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 9 Распоряжения;

– главы администраций г. Сухум и районов; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 10, 12 и 13 Распоряжения;

– Министерство культуры Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 14 Распоряжения;

– Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 15 Распоряжения;

– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 16 Распоряжения;

– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия – по реализации пунктов 17-20 Распоряжения.

23. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 мая 2020 года».

Номер: 45Выпуск: 3923Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс