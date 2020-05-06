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06.05.2020
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
Великие люди о поэзии
Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает. Настоящий поэт сам невольно и страданьем горит, и жжет других, и в этом все дело.
Л. Толстой
Поэзия – это солнце, с его темными пятнами и затмениями, освещающее весь мир.
Г. Лонгфелло
Поэзия – это особая манера воспринимать внешний мир, специальный орган, который просеивает материю и, не изменяя, преображает ее.
Жорж Санд
Поэзия – это душа подвига, обращающего красоту в добро.
М. Пришвин
Поэзия есть внутренний огонь всякого таланта.
Ф. Достоевский.
Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат.
Леонардо да Винчи
Поэт есть мир, одним объятый человеком.
Виктор Гюго
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.