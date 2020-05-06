Великие люди о поэзии

Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает. Настоящий поэт сам невольно и страданьем горит, и жжет других, и в этом все дело.

Л. Толстой

Поэзия – это солнце, с его темными пятнами и затмениями, освещающее весь мир.

Г. Лонгфелло

Поэзия – это особая манера воспринимать внешний мир, специальный орган, который просеивает материю и, не изменяя, преображает ее.

Жорж Санд

Поэзия – это душа подвига, обращающего красоту в добро.

М. Пришвин

Поэзия есть внутренний огонь всякого таланта.

Ф. Достоевский.

Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат.

Леонардо да Винчи

Поэт есть мир, одним объятый человеком.

Виктор Гюго

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.