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ИГОРЬ КАЧАЛОВ
***
К Богу лепится, как глина,
Человек любой.
Жизнь чиста ты и невинна.
Смерть – с пустой сумой.
Пусть любви не обесценит
Холм могильный… Свет
Никогда не знает лени,
Побеждая смерть.
***
Человек живет для Бога,
Творчества, семьи.
Есть единая дорога
Для любого – возлюби.
Не таи в себе лукавства
Иль обиды, проще будь.
А из праведного Царства
Нам праведников пришлют.
***
За фасадом нищеты –
Смерть, наркотики, кресты.
Но не дремлет добрый Бог.
Есть бессмертья огонек.
***
Как выбивает время
Из жизни седоков!
Мы ощущаем бремя,
Но поздно. У врагов
Мы не находим света,
Поэтому грустим.
Но песнь еще не спета.
Мы любим и творим.
***
Звук, я чист перед тобою!
Для тебя мой путь.
Звуковой пленен волною
Навсегда я. Ждут
От тебя простого счастья,
Нежности простой.
Звук – от Бога.
Прочь ненастье
От души живой!
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: ИГОРЬ КАЧАЛОВ