ИГОРЬ КАЧАЛОВ

***

К Богу лепится, как глина,

Человек любой.

Жизнь чиста ты и невинна.

Смерть – с пустой сумой.

Пусть любви не обесценит

Холм могильный… Свет

Никогда не знает лени,

Побеждая смерть.

***

Человек живет для Бога,

Творчества, семьи.

Есть единая дорога

Для любого – возлюби.

Не таи в себе лукавства

Иль обиды, проще будь.

А из праведного Царства

Нам праведников пришлют.

***

За фасадом нищеты –

Смерть, наркотики, кресты.

Но не дремлет добрый Бог.

Есть бессмертья огонек.

***

Как выбивает время

Из жизни седоков!

Мы ощущаем бремя,

Но поздно. У врагов

Мы не находим света,

Поэтому грустим.

Но песнь еще не спета.

Мы любим и творим.

***

Звук, я чист перед тобою!

Для тебя мой путь.

Звуковой пленен волною

Навсегда я. Ждут

От тебя простого счастья,

Нежности простой.

Звук – от Бога.

Прочь ненастье

От души живой!

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: обществоАвтор: ИГОРЬ КАЧАЛОВ