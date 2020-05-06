ГУНДА САКАНИА

***

Я в горах под сердцем Бога,

Где такая благодать?!

В жилах кровь бурлит потоком,

До небес рукой подать!

Перейдешь гору – гора,

Где долина, где скала…

Я сюда сбегу когда-то

И останусь навсегда.

Время здесь поспешает,

Вечность проживает год,

Солнце, коли тебе надо,

Не уйдет за горизонт.

Заберешься на вершину –

До небес рукой подать.

Я в горах под сердцем Бога,

Где такая благодать?!

Перевела Алина Жиба

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: обществоАвтор: Перевела Алина Жиба