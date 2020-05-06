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06.05.2020
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: Перевела Алина Жиба
ГУНДА САКАНИА
***
Я в горах под сердцем Бога,
Где такая благодать?!
В жилах кровь бурлит потоком,
До небес рукой подать!
Перейдешь гору – гора,
Где долина, где скала…
Я сюда сбегу когда-то
И останусь навсегда.
Время здесь поспешает,
Вечность проживает год,
Солнце, коли тебе надо,
Не уйдет за горизонт.
Заберешься на вершину –
До небес рукой подать.
Я в горах под сердцем Бога,
Где такая благодать?!
Перевела Алина Жиба
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: Перевела Алина Жиба