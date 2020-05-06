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Мои двери открыты
Я открыл своё сердце,
открыл пред тоской,
Посещенья божественной
радости жду.
Я готов расколоться
и рухнуть скалой,
Если смерть вдруг подарит
кому-то весну.
Вот и счастье стучится,
стучится в мой дом.
Я ему открываю с улыбкой, светло.
Объявилось оно
как судьбе моей долг,
Как лампада любви
бесконечной пришло.
Нет, не станет темницей
для счастья мой дом –
Мы пожмём наши руки
всего лишь на миг,
Дам я кубок ему
с лучезарным вином,
Пожелаю, чтоб путь
был приветлив, велик.
– Ну, ступай, – я скажу, –
очень тяжек твой путь,
Много будет ущелий,
обрывов, камней.
Ты мостом меж сердцами,
прошу тебя, будь
И открой сколько б ни было
тысяч дверей.
...Но всех больше, с желаньем,
всей сутью своей,
Жду я вас –
и глаза свои сделал водой –
Неизменные спутники –
нет вас верней:
Боль обиды, интриги,
поклёп за спиной.
Я прижму вас радушно
и сильно к груди,
И не выпущу больше
за дверь никогда,
Стол накрою –
богаче, попробуй, найди! –
Обогрею душевным
теплом очага.
А когда мы напьёмся –
обнимемся всласть,
Потеряем сознанье
и рухнем на пол,
Чтоб над сердцем моим
лишь была ваша власть,
А к другим чтоб никто
за порог не ушёл.
Пред гостями я двери
всегда открывал,
Их приход для меня –
это веры поток,
И всегда поднимал
за них полный бокал,
Ведь они вдохновенья
чудесный исток.
Вот ладони мои,
в них довольно огня,
В сердце снова эмоции,
грёзы сплелись.
Только ты не спеши,
я не жду лишь тебя...
Только ты, неизбежная,
не торопись...
Перевел Павел Черкашин
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: АРТАВАЗД САРЕЦЯН