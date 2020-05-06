Мои двери открыты

Я открыл своё сердце,

открыл пред тоской,

Посещенья божественной

радости жду.

Я готов расколоться

и рухнуть скалой,

Если смерть вдруг подарит

кому-то весну.

Вот и счастье стучится,

стучится в мой дом.

Я ему открываю с улыбкой, светло.

Объявилось оно

как судьбе моей долг,

Как лампада любви

бесконечной пришло.

Нет, не станет темницей

для счастья мой дом –

Мы пожмём наши руки

всего лишь на миг,

Дам я кубок ему

с лучезарным вином,

Пожелаю, чтоб путь

был приветлив, велик.

– Ну, ступай, – я скажу, –

очень тяжек твой путь,

Много будет ущелий,

обрывов, камней.

Ты мостом меж сердцами,

прошу тебя, будь

И открой сколько б ни было

тысяч дверей.

...Но всех больше, с желаньем,

всей сутью своей,

Жду я вас –

и глаза свои сделал водой –

Неизменные спутники –

нет вас верней:

Боль обиды, интриги,

поклёп за спиной.

Я прижму вас радушно

и сильно к груди,

И не выпущу больше

за дверь никогда,

Стол накрою –

богаче, попробуй, найди! –

Обогрею душевным

теплом очага.

А когда мы напьёмся –

обнимемся всласть,

Потеряем сознанье

и рухнем на пол,

Чтоб над сердцем моим

лишь была ваша власть,

А к другим чтоб никто

за порог не ушёл.

Пред гостями я двери

всегда открывал,

Их приход для меня –

это веры поток,

И всегда поднимал

за них полный бокал,

Ведь они вдохновенья

чудесный исток.

Вот ладони мои,

в них довольно огня,

В сердце снова эмоции,

грёзы сплелись.

Только ты не спеши,

я не жду лишь тебя...

Только ты, неизбежная,

не торопись...

Перевел Павел Черкашин

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: обществоАвтор: АРТАВАЗД САРЕЦЯН