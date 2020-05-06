***

О нет, не распахну я

Сердце пред тобой:

Не высказать всего,

Что мне дано судьбой.

Невелика цена

твоей строке точеной,

Коль нет в земле родной

У звонких слов корней.

Забудь мои слова:

Дороже изреченной –

Мысль, что живет в душе

И неподвластна ей.

Возвысим Слово мы!

Не осквернить в соблазнах

И злобной клеветой

Его не осмеять;

Рожденное звучать

вдали от споров праздных –

Над ложью всех времен

Оно должно сиять.

Все тайное оно постигнет в человеке

И сдернет пелену с тревожных наших глаз;

Так пусть оно вместит и сохранит навеки

Неведомое нам, Спасающее нас.

Перевел Виктор Лапшин

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: обществоАвтор: Перевел Виктор Лапшин