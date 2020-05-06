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06.05.2020
О нет, не распахну я<p>
Сердце пред тобой: <p>
Не высказать всего, <p>
Что мне дано судьбой. <p>
Невелика цена <p>
твоей строке точеной, <p>
Коль нет в земле родной<p>
У звонких слов корней. <p>
Забудь мои слова: <p>
Дороже изреченной – <p>
Мысль, что живет в душе<p>
И неподвластна ей. <p>
Возвысим Слово мы! <p>
Не осквернить в соблазнах<p>
И злобной клеветой<p>
Его не осмеять; <p>
Рожденное звучать <p>
вдали от споров праздных –<p>
Над ложью всех времен<p>
Оно должно сиять. <p>
Все тайное оно постигнет в человеке<p>
И сдернет пелену с тревожных наших глаз; <p>
Так пусть оно вместит и сохранит навеки<p>
Неведомое нам, Спасающее нас. <p>
Перевел Виктор Лапшин<p>
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: Перевел Виктор Лапшин
ТАИФ АДЖБА<p>***<p>
О нет, не распахну я<p>
Сердце пред тобой: <p>
Не высказать всего, <p>
Что мне дано судьбой. <p>
Невелика цена <p>
твоей строке точеной, <p>
Коль нет в земле родной<p>
У звонких слов корней. <p>
Забудь мои слова: <p>
Дороже изреченной – <p>
Мысль, что живет в душе<p>
И неподвластна ей. <p>
Возвысим Слово мы! <p>
Не осквернить в соблазнах<p>
И злобной клеветой<p>
Его не осмеять; <p>
Рожденное звучать <p>
вдали от споров праздных –<p>
Над ложью всех времен<p>
Оно должно сиять. <p>
Все тайное оно постигнет в человеке<p>
И сдернет пелену с тревожных наших глаз; <p>
Так пусть оно вместит и сохранит навеки<p>
Неведомое нам, Спасающее нас. <p>
Перевел Виктор Лапшин<p>
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: Перевел Виктор Лапшин