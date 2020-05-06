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06.05.2020
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: Перевел Александр Межеров
БАГРАТ ШИНКУБА
***
Лунным светом озарена
Дорога, бегущая вдаль.
Что ж завернулась стыдливо луна
В облачную летучую шаль?
Скинь покрывало, блесни мне, как встарь,
Дай на тебя взглянуть мне, луна!
Песня, как найденный в море янтарь,
В дар тебе мною принесена.
***
Закатом высвеченный ало
Вечерний берег был высок,
И море глубоко дышало,
Накатываясь на песок.
Вздымая грудь, оно дышало,
И я сказал тебе:
«Смотри!
На волнах, плещущих устало,
Раскинулся ковер зари».
Но если… если нам с тобою
Расстаться суждено судьбою,
Ты не забудешь обо мне, –
Я выткал для тебя когда-то
Ковер зари, ковер заката
На вечереющей волне.
Перевел Александр Межеров
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: Перевел Александр Межеров