БАГРАТ ШИНКУБА

***

Лунным светом озарена

Дорога, бегущая вдаль.

Что ж завернулась стыдливо луна

В облачную летучую шаль?

Скинь покрывало, блесни мне, как встарь,

Дай на тебя взглянуть мне, луна!

Песня, как найденный в море янтарь,

В дар тебе мною принесена.

***

Закатом высвеченный ало

Вечерний берег был высок,

И море глубоко дышало,

Накатываясь на песок.

Вздымая грудь, оно дышало,

И я сказал тебе:

«Смотри!

На волнах, плещущих устало,

Раскинулся ковер зари».

Но если… если нам с тобою

Расстаться суждено судьбою,

Ты не забудешь обо мне, –

Я выткал для тебя когда-то

Ковер зари, ковер заката

На вечереющей волне.

Перевел Александр Межеров

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: обществоАвтор: Перевел Александр Межеров