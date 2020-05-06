Духовная сила поэзии

Мир необычный, прекрасный, наполненный красотой и глубиной чувств и особой энергией. Этот мир дарит нам поэзия. Она позволяет нам наслаждаться словом, обрести крылья. Нет на Земле народа, который не был бы знаком с ней, не имел своих поэтов. Поэтому поэзия еще и духовная сила, объединяющая народы.

Добро пожаловать в удивительный поэтический мир ярких открытий, прекрасных мыслей, образов и чувств.

ДМИТРИЙ ГУЛИА

Человек

Будь ты юноша или старик,

Ты, читающий этот стих,

Я прошу тебя об одном:

Если ты наделен умом

Иль богатством – помни вовек:

Кто б ты ни был, ты – человек.

Будь хоть князем, даже – царем,

Не замкнись в величье своем,

Чтут тебя – пекись обо всех

Кто б ты ни был, ты – человек.

Коль судьба обманет тебя

Или, скажем, вдруг разлюбя,

Кто-то близкий тебя отверг –

Твердо помни: ты – человек.

К людям зла в душе не храни,

Духом робкого – не оттолкни,

Пусть смелей глядит из-под век, –

Помни, что и он – человек

Перевел Станислав Куняев

Ум, знанье, сила

Ум – хозяин, знанье – гость.

Смысла нету жить им врозь.

Ум – опора, крыша – знанье,

Кто разрушит жизни зданье?

Сила без ума – слепа.

Разрушать – ее судьба.

Если нет ума у знанья –

Невозможно созиданье.

Перевел Фазиль Искандер

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: обществоАвтор: Перевел Фазиль Искандер