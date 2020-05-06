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Духовная сила поэзии
Мир необычный, прекрасный, наполненный красотой и глубиной чувств и особой энергией. Этот мир дарит нам поэзия. Она позволяет нам наслаждаться словом, обрести крылья. Нет на Земле народа, который не был бы знаком с ней, не имел своих поэтов. Поэтому поэзия еще и духовная сила, объединяющая народы.
Добро пожаловать в удивительный поэтический мир ярких открытий, прекрасных мыслей, образов и чувств.
ДМИТРИЙ ГУЛИА
Человек
Будь ты юноша или старик,
Ты, читающий этот стих,
Я прошу тебя об одном:
Если ты наделен умом
Иль богатством – помни вовек:
Кто б ты ни был, ты – человек.
Будь хоть князем, даже – царем,
Не замкнись в величье своем,
Чтут тебя – пекись обо всех
Кто б ты ни был, ты – человек.
Коль судьба обманет тебя
Или, скажем, вдруг разлюбя,
Кто-то близкий тебя отверг –
Твердо помни: ты – человек.
К людям зла в душе не храни,
Духом робкого – не оттолкни,
Пусть смелей глядит из-под век, –
Помни, что и он – человек
Перевел Станислав Куняев
Ум, знанье, сила
Ум – хозяин, знанье – гость.
Смысла нету жить им врозь.
Ум – опора, крыша – знанье,
Кто разрушит жизни зданье?
Сила без ума – слепа.
Разрушать – ее судьба.
Если нет ума у знанья –
Невозможно созиданье.
Перевел Фазиль Искандер
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: общество
Автор: Перевел Фазиль Искандер