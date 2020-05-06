ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со cт. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:

1. ООО СП «Гагра Альпийская» – ОГРН 108РА000289

2. ООО СП «Лотос» – ОГРН 107РА001832

3. ООО СП «Эквилибриум» – ОГРН 108РА000290

4. ООО «Кама -2007» – ОГРН 106РА000759

***

Срок направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.

***

В соответствии с п. 6 cт. 23 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» объявляем о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Амра-Интернешнл» – ОГРН 106РА000648.

Министерство юстиции РА

На основании Решения № 2 от 24.03.2020г. Общества с Ограниченной Ответственностью «Рица 2011», ООО «Рица 2011» извещает о своей ликвидации.

Кредиторы, перед которыми ООО «Рица 2011» имеет обязательства, могут заявить свои требования в течении двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: Республика Абхазия, Гагрский район, село Алахадзы.

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: обществоАвтор: Министерство юстиции РА