БОЛЬШОЙ, ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

Память

На 92-м году ушла из жизни Раиса Несторовна Джонуа. Все, кто ее знал, работал с ней или просто общался, согласятся – это был яркий образец гражданки Апсны. Ее действия, мышление, стиль работы были предметом подражания в те годы, потом и в последующие времена. Если бы, например, она работала сегодня, то несомненно принесла бы огромную пользу. Когда человек подходит к своим обязанностям ответственно, скрупулезно и думает в первую очередь о пользе для республики, это действительно бесценный кадровый работник, опыт которого всегда востребован. Раиса Несторовна Джонуа была такой.

Она родилась в 1932 году в с.Члоу Очамчырского района. После окончания школы в 1950 году поступила в Сухумский госпединститут им. М.Горького.

После его окончания в 1955 году начала свою трудовую деятельность в качестве преподавателя русского языка и литературы в Ткуарчалской средней школе.

В 1959 году была избрана вторым, а затем первым секретарем Ткуарчалского горкома ЛКСМ Грузии.

С 1963 по 1972 гг. – зам. секретаря, а затем секретарь Очамчырского райкома партии.

С 1972 по 1983 гг. – инструктор Абхазского обкома КП Грузии.

С 1982 г. по август 1992 г. – начальник Управления по охране гостайн в печати при Совете Министров Абхазской АССР.

За время работы в партийных, государственных и комсомольских органах Р.Н. Джонуа проявила себя грамотным, инициативным работником, пользовалась заслуженным авторитетом среди коллектива и общественности республики.

За этими, казалось бы, казенными строчками просматривается большой путь Р.Джонуа, которая на любом трудовом посту работала с большой отдачей и энергией. Люди, подобные ей, делали Абхазию страной, когда ее определение «Страна Души» было не пустым звуком.

Мне не раз приходилось общаться с Раисой Несторовной. С ней было легко и интересно говорить на любую тему. Традиционное народное воспитание и качества ответственного государственного работника дополняли друг друга. У нее не было ни грамма заносчивости или высокомерия.

Раиса Несторовна была той абхазкой, которая всю свою жизнь и работу строила на таких понятиях, как честь, совесть, любовь к своей земле и народу.

Такой она и останется в памяти всех, кто ее знал. Правильно говорят: при встрече с достойным человеком всегда хочется равняться на него. У Раисы Несторовны Джонуа было чему учиться, что перенять для достойного созидания на благо республики.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА