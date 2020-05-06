РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на рабочей встрече с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия обсудил исполнение плановых показателей налоговых поступлений в бюджет в период карантинных мер.

Министр доложил статистику: «Платежи и отчисления, администрируемые налоговым органом, за 4 месяца выполнены на 84,3% от плановых показателей. Прогнозируется спад налогоотчислений, максимальный показатель за 5 месяцев текущего года из-за большого выпадения в апреле составит не более 80%». Как пояснил Курмазия, невыполнение плана за 4 месяца обусловлено резким спадом платежей в апреле. Так, по его словам, фактические налоговые поступления за апрель составили 72 млн 200 тыс. рублей при плане 185,5 млн рублей. Таким образом, поступления за 4 месяца составили 575 млн рублей при плане 682 млн рублей.

Выполнение плана за 1 квартал 2020 года – 101,3% (+6,4 млн рублей).

Глава Правительства одобрил перспективу реализации подобных мер.

По мнению Премьер-министра, в текущих экономических условиях отсрочка уплаты налогов в бюджет позволяет, прежде всего, сэкономить оборотные средства предприятия и дать возможность продержаться в период кризиса предпринимателю. А при условии положительного изменения ситуации и возобновления деловой активности предприниматели смогут уплатить налоги в более поздний срок.

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс