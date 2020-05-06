СЛОЖИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ

Новый Президент Абхазии Аслан Бжания, Премьер-министр Александр Анкваб, глава МВД Дмитрий Дбар и назначенный исполняющим обязанности главы Гагрского района Юрий Хагуш сложили депутатские полномочия.

На сессии Народного Собрания – Парламента РА постановления о сложении полномочий депутатов были рассмотрены и приняты в результате тайного голосования.

Аслан Бжания вступил в должность Президента республики 23 апреля.

24 апреля Александр Анкваб был назначен Премьер-министром страны. 30 апреля Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии. В тот же день Аслан Бжания подписал указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гагрского района, назначив на эту должность Юрия Хагуш.

Согласно законодательству Абхазии после освобождения депутатских мест ЦИК должен назначить дату выборов в Парламент, и на освободившиеся места должны быть избраны новые депутаты.

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс