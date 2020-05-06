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06.05.2020
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СЛОВА ПОДДЕРЖКИ
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил телеграмму Председателю Правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
В телеграмме говорится:
«Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе Вашего заболевания коронавирусом.
Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время.
Пользуюсь возможностью, чтобы выразить Вам благодарность за поздравление в связи с назначением меня Премьер-министром Республики Абхазия».
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс