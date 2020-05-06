СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил телеграмму Председателю Правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

В телеграмме говорится:

«Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе Вашего заболевания коронавирусом.

Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время.

Пользуюсь возможностью, чтобы выразить Вам благодарность за поздравление в связи с назначением меня Премьер-министром Республики Абхазия».

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс