ПРЕДСТАВЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВАМ

Президент РА Аслан Бжания представил коллективу Министерства внутренних дел нового министра Дмитрия Дбар.

Глава государства выразил благодарность сотрудникам органов внутренних дел: «МВД – это в известной степени лицо государства. Поэтому я как Президент буду уделять особое внимание работе МВД. Мы живем в непростом мире, поэтому удержать ситуацию, особенно в предвыборный и выборный период, было непросто, и очень многие, сидящие в этом зале, приложили большие усилия, чтобы наступил сегодняшний день».

Президент подчеркнул, что социальные обязательства перед сотрудниками МВД будут выполнены: «Вы понимаете, многое будет связано с финансовыми возможностями страны. Любые преобразования в рамках вашего ведомства нуждаются в финансировании. Сейчас из-за пандемии коронавируса экономическая ситуация ухудшилась. Но это не является основанием для того, чтобы опускать руки. Те обязательства по заработной плате, по пенсиям, которые взяло на себя абхазское государство, в любом случае будут выполнены. Хотя если ситуация пойдет таким образом, как сегодня, собственная доходная часть бюджета может сократиться вдвое. Но мы будем изыскивать резервы, просить наших российских партнеров, чтобы обязательства перед вами по заработной плате и иным выплатам были выполнены», – сказал Бжания.

Аслан Бжания сообщил о перспективах ведомства: «Будем усиливать основное направление – это криминальная милиция. В этом году будут подготовлены предложения по реформированию, которое улучшит качество нашей работы. Сотруднику милиции необходимо вернуть тот должный уровень авторитета, который у него был когда-то, это наша совместная задача. Ну и, конечно же, нужна открытость там, где это возможно, общество должно знать, чем занимается МВД. Руководителям МВД придется часто появляться на телеэкранах и отчитываться о проделанной работе. Особое внимание нужно уделять взаимодействию с Прокуратурой, которая осуществляет прокурорский надзор. Ничего личного, никаких перекосов не будет. У меня хватит времени вникнуть в проблемы, считайте, что мы работаем вместе. Рассчитываю на то, что у нас с вами многое получится, люди ждут, когда будет обеспечен правопорядок. Никакого центра силы в стране не должно быть, кроме официальных государственных институтов. Необходимо в полной мере осуществлять меры государственного принуждения в соответствии с буквой и духом Закона. Уровень безопасности наших граждан должен быть высоким».

Аслан Бжания поблагодарил экс-министра Раули Смыр за проделанную работу. Дмитрий Дбар заверил: «Мы приложим все усилия, чтобы выполнить задачи, поставленные перед сотрудниками органов внутренних дел».

***

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу столичной Администрации исполняющего обязанности главы Сухума Беслана Эшба.

Президент поблагодарил коллектив мэрии: «Надеюсь, что традиции коллектива Администрации сохранятся, и работа будет спориться. Столица – это лицо нашего государства. Новому мэру даны новые поручения».

Со своей стороны Беслан Эшба заверил: «Я понимаю высокую ответственность, которая возложена на меня, и намерен приложить максимум усилий, знаний и умений, чтобы на деле показать жителям и гостям нашей столицы высокую эффективность работы».

Эшба сообщил, что первые шаги на новом поприще он обсудит с коллегами уже сегодня и начнет с преобразования структуры Администрации, чтобы привести ее в соответствие с действующим законодательством и сделать работу аппарата максимально эффективной.

«Как Глава государства я буду уделять особое внимание городу. Люди от вас ждут результатов, хотят получить прозрачную, честную и эффективную власть. Мы будем помогать, контролировать и объективно оценивать вашу деятельность», – подытожил Аслан Бжания.

***

Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу Администрации Гагрского района нового исполняющего обязанности главы района Юрия Хагуш.

Аслан Бжания поблагодарил коллектив за работу: «Гагрский район – это ворота нашей страны. Район во многом определяет облик нашего государства. Я имею достаточное представление о существующих проблемах, и руководство страны будет оказывать посильную поддержку району. Город в полной мере должен соответствовать ожиданиям горожан. Я рассчитываю, что вы наладите работу».

Бжания попросил коллектив районной Администрации поддержать молодого, перспективного и достойного главу района. «Парламент тоже вам будет помогать, потому что вы себя зарекомендовали как честный и открытый коллега», – сказал Президент, обращаясь к Хагуш.

Со своей стороны Юрий Хагуш поблагодарил за оказанное доверие: «Нам вместе предстоит сложная и кропотливая работа. Я приложу все усилия, чтобы вывести наш город и район из трудной ситуации».

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс