НАЗНАЧЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия»:

«Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Озган Кристину Константиновну».

Озган Кристина Константиновна родилась 30 сентября 1973 года в г. Сухуме.

В 1990 г. окончила среднюю школу в с. Лыхны.

1990-1996 гг. – обучение на экономическом факультете Абхазского государственного университета по специальности «экономист-менеджер».

2000-2002 гг. – ведущий специалист Управления экономики и прогнозирования Администрации г. Сухума.

2002-2003 гг. – начальник отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.

2003-2005 гг. – начальник экономического отдела Кабинета Министров Республики Абхазия.

Январь 2005 г. – заместитель министра экономики Республики Абхазия.

Февраль 2005-2011 гг. – министр экономики Республики Абхазия.

2011-2014 гг. – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.

2014-2017 гг. – генеральный директор ООО «Апсны-Ойл».

С 2017 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «РН-Абхазия».

Кандидат экономических наук.

Замужем. Мать двоих детей.

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс