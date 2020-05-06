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НАЗНАЧЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия»:
«Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Озган Кристину Константиновну».
Озган Кристина Константиновна родилась 30 сентября 1973 года в г. Сухуме.
В 1990 г. окончила среднюю школу в с. Лыхны.
1990-1996 гг. – обучение на экономическом факультете Абхазского государственного университета по специальности «экономист-менеджер».
2000-2002 гг. – ведущий специалист Управления экономики и прогнозирования Администрации г. Сухума.
2002-2003 гг. – начальник отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.
2003-2005 гг. – начальник экономического отдела Кабинета Министров Республики Абхазия.
Январь 2005 г. – заместитель министра экономики Республики Абхазия.
Февраль 2005-2011 гг. – министр экономики Республики Абхазия.
2011-2014 гг. – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.
2014-2017 гг. – генеральный директор ООО «Апсны-Ойл».
С 2017 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «РН-Абхазия».
Кандидат экономических наук.
Замужем. Мать двоих детей.
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс