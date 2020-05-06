ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Председателя Правительства Республики Южная Осетия Эрика Пухаева с днём рождения:

«Уважаемый Эрик Георгиевич, от имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с днём рождения.

Убежден, что Ваши знания и авторитет позволят и в дальнейшем плодотворно служить во благо народа Республики Южная Осетия. Уверен в том, что узы братства и взаимной поддержки между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, вместе переживших большие испытания, будут только укрепляться.

Примите мои искренние наилучшие пожелания».

Номер: 46Выпуск: 3924Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс