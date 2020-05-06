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06.05.2020
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Председателя Правительства Республики Южная Осетия Эрика Пухаева с днём рождения:
«Уважаемый Эрик Георгиевич, от имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с днём рождения.
Убежден, что Ваши знания и авторитет позволят и в дальнейшем плодотворно служить во благо народа Республики Южная Осетия. Уверен в том, что узы братства и взаимной поддержки между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, вместе переживших большие испытания, будут только укрепляться.
Примите мои искренние наилучшие пожелания».
Номер: 46
Выпуск: 3924
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс