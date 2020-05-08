75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПИСОК ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ ИЗ АБХАЗИИ, ПАВШИХ В БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ И РУМЫНСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ ПРИ ОБОРОНЕ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА. КРЫМ, МАЙ 1942 ГОДА

Гагра, Гагрский район

1. Данильян Исак Александрович, 1910, Гагра, с. Хашупси, 5 ВА, 24 отд. иаб., 15.05.42 – погиб. Брат – Жоржант Алексеевич.

2. Рагонян Аванес Арменович, 1910, Гагра, с. Хашупси, 5 ВА, 24 отд. иаб., тракторист, 15.05.42 – погиб. Отец – Рогонян Арменак Акопович.

3. Ексиджан Леон Месантович, 1910, Гагра, с. Хашупси, 5 ВА, 24 отд. иаб., тракторист, 15.05.42 – погиб. Отец – Ексиджан Мисат Григорьевич.

4. Ексусян Ефрем Анисимович, 1918, Гагрский р-н. Листарский, СКФ.792, СП 390 СД, 20.04.1942 – погиб. Сведений о родных нет.

5. Воронюк Василий Степанович, Гагрский р-н, ул. Берия, 6, 150-я стрелковая дивизия, 7.05.1912 – 20.05.1942, погиб. Жена – Чернова Любовь Тимофеевна.

Гудаута, Гудаутский район

1. Мусельмян Матос Георгиевич, 1916, Христофорово, Гудаута, 5 ВА, 24 отд. иаб., 15.05. 42 – погиб. Отец – Григорий Артамонович.

2. Бжания Н.Ш., 1903, село Отхара, 27.05.1942 – погиб, 388 СД, с. Парпач. Сведений о родных нет.

Село Лыхны

1. Возба Гвада Шматович, 1918, Лыхны, тракторист, 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05. 42 – пропал, 17.05.42 – плен, погиб в Польше. Жена – Возба Наталья (Нача).

2. Гагулия Иван Тигусьевич, 1912, Лыхны, 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Мать – Анна.

3. Чкотуа Давид Савирович, 1910, Лыхны, 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Брат – Чкотуа Дук Сбидович.

4. Лакоба Роман Давидович, Лыхны, тракторист, 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Жена – Валя.

5. Чкотуа Точ (Владимир) Алиевич, 1914, Лыхны, 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 – выжил при переправе через Керченский пролив, вернулся домой. Отец – Чхетия Али.

Сухум, Сухумский район

1. Тополян Сурен Степанович, 1904, Сухум, с. Захаровка, сержант, сапёр, 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Отец – Аршак Петросович.

2. Мукаельян Андроник Пагосович, 1914, Гульрипшский район, 5 ВА 24 отд. иаб. 11.05.1942 – погиб. Отец – Погос Багдасарович.

3. Малхосян Саркис Осипович, 1922, село В. Яштуха, зенитный пулемётчик, 5 ВА 524 БАО, СКФ, 19.05.1942 – убит при обороне г. Керчь, могила с. Жуковка, Крым, Ленинский район. Мать – Дигрануш Киркоровна.

4. Калайджан Акоп Аветисович, 1917, Сухумский р., с. Володаровский, 5 ВА 24 отд. иаб. 11.05.1942 – выжил при переправе через Керченский пролив, 15.05.1942 – награждён медалью «За отвагу» (1-й Укр. фронт). Далее судьба неизвестна. Отец – Аветис Мартирасович.

5. Кикория Георгий Эмразович, 1916, Сухумский р-н, с/с Володарский, 5 ВА 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Отец – Кикория Рожден Эмразович.

6. Манукян Андраник Хачикович, 1908, Сухум, стрелок авиавооружения, 5 ВА 268 иап 13.05.1942 – погиб. Жена – Манукян Мария Минасовна.

7. Болдырев Сергей Палычев, 1907, Сухум, 5ВА 27 отд., 17.05.1942 – погиб. Сведений о родных нет.

8. Никитенко Петр Алексеевич, 1913 Сухум, ул. Бзыпское шоссе, д.5, 5 ВА 24 отд. иаб., 13.05.1942 – погиб. Жена – Гвиндиадзе, г. Кутаиси.

9. Акинчик Михаил Константинович, 1908- г. Сухум, шофёр, 5 ВА 24 отд. иаб., 12.05.1942 – погиб. Жена – Акинчина.

10. Гесьян Пагос Маркосович, 1916, Сухум, ул. Забеснецкая, 15, 5 ВА 24 отд. иаб., 16.05.1942 – погиб. Отец – Маркос Пегосович.

11. Кошкарев Владимир Васильевич, 1917, Сухум ул. Конакович, 68, 5 ВА 24 отд. иаб., 16.05.1942 – погиб. Отец – Василий Васильевич.

12. Глушенко Николай Михайлович, 1913, Сухум, ул. Орджоникидзе, 5 ВА 24 отд. иаб., 17.05.1942 – погиб. Сведений о родных нет.

13. Исаков Владимир Демьянович, Сухум, ул. 1 Мая, 5 ВА 24 отд. иаб., 18.05.1942 – погиб. Жена – Марфа Константинована.

14. Селиванов Александр Наумович, 1908, Сухум, ул. Атабекова, 1, 5 ВА 524 БАО, СКФ, 18. 05. 1942 – погиб. Жена – Валентина Николаевна.

15. Бакши Арон Исаакович, 1918, Сухум, ул. Орджоникидзе, ЧФ БР П/Л «Щ-208» 24.09.1942 – погиб. Отец – Бакши И.А.

16. Бганба Тимир Чичерович, Сухум, ул. Ленина, д.33, ст. политрук, 83 МСБР управление штаба 01 СКФ. Жена – Бганба А.К.

17. Габискерия, г. Сухум, СКФ 398СД 08.05.1942 – погиб. Сведений о родных нет.

18. Бойко Андрей Савельевич, г. Сухум, 1904, полковой комиссар ЧФ, отд. батальон морской пехоты Бузинова (ОВР ГБ) Евпатория, 05.01.1942 – погиб. Сведений о родных нет.

19. Сангулия Нури Шабанович, 1918, с. Эшера, Сухумский район, 5 ВА 24 отд. иаб., 11.05.1942 – после переправы через Керченский пролив остался жив. Отец – Шабан Какаевич.

20. Кондакчян Аршак Саркисович, 1913, г. Сухум, с/с Гумиста, с. Лечкоп, 5 ВА 24 отд. иаб., 2.7.42 – 30.3.45, плен, Франция, освобождён, остался жив. Отец - Кондакчан Саркис Мирсарович.

21. Папазян Амаяк Петросович, 1910, Сухумский район, с. Азаник, мл. политрук, СКФ 398 СД 824 СП 17.03.1942, погиб. Жена – Керсоян Варсанин Джружиковна.

22. Гелазаров Николай Антонович, 1909, г. Сухум, ул. Молотова, 31, 16.05.1942 – погиб. Жена – Гелазарова Клавдия Дмитриевна.

23. Кабилия Федор Гуджевич, 1911, Сухумский район, красноармеец, 5 ВА 24 иаб. 04.04.1942 – убит. Отец – Кабилия Гуджа.

24. Оганесян Григорий Григорьевич, 1920, г. Сухум, СКФ от 95 погрн. полк 08.05. – 05.06. 1942 – убит. Отец – Оганесян Григорий.

25. Морвин Василий Алексеевич, 1910, г. Сухум, Новая р.п., б. 5, 14.05.1942 – убит. Жена – Морвина.

26. Цава Николай Павлович, г. Сухум, Обводное ш., д.4, 388 СД, 04.02.1942 – убит. Сведений о родных нет.

27. Маркозия Платон Хатович, 1913, с. Гульрипш, стрелок, управление авиационного базирования № 36, 5 ВА 36 РАО 30.04.1942, похоронен на гор. кладбище г. Керчь (Керчь – 2). Сведений о родных нет.

28. Татаренко Николай Васильевич, 1905, г. Сухум, дом отдыха Синоп, 18.05.1942. Жена – Татаренко Наталия Ильинична.

Очамчыра, Очамчырский район

1. Арджба (Аджба) Федор Иванович, 1916, Очамчыра. с. Квартзели, 5 ВА 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Жена – Такуна Несторовна.

2. Гармелия Ират Катинович, с. Кутол, к-з «Молотов», 5 ВА 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Жена – Коти Гармелия.

3. Бутба Куха Кунович, 1910, Очамчыра, с. Паквеш, 5 ВА 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Жена – Мато Гудатовна.

4. Бадровцев Михаял Петроевич, 1916, Очамчыра, ул. Гулия, 1, СКФ 633 СП 157 СД, 14.05.1942 – погиб. Сведений о родных нет.

5. Ломия Ян Кафатович. 1920, Очамчырский район, 2-й Перекопский полк ЧФ мор. пех., Севостополь, 27.03.1942 – убит. Сведений о родных нет.

6. Джикия Шалва Бакеевич, 1922, село Охурей, ЧФ 613 ОШР 12.04.1942 -17.07.1942 – убит. Сведений о родных нет.

7. Барцекян Погос Аветисович, 1916, Члоу, 5 ВА 24 отд. иаб., 11.05.1942 – убит. Сведений о родных нет.

8. Чакилян Сурен Аршанович, 1920, Очамчыра, ЧФ ВВС 05ВВ 01А 02.07.1942 – убит. Сведений о родных нет.

9. Джабда Мельусан Федотович, Очамчырский район, 157 СД, 16.01.1942 – убит. Сведений о родных нет.

10. Данильян Георг Манукович, с. Лабра, Очамчырский район, 5ВА 24 отд. иаб., 11.05.1942 – убит. Отец – Манук Георгиевич.

11. Алания Виктор Тимофеевич, 1914, Очамчыра, улица Ленина, дом 1, 5ВА 24 отд. иаб. 11.05.1942 – убит. Сведений о родных нет.

12. Закария Ясон Павлович, с. Атара Абхазская, 1912 гр., СКФ политрук, Ленинский район, 13.05.1942 – убит. Мать – Ольга Баснатбеевна.

13. Ашхаруа Маркот Кваткатович, с. Члоу, Очамчырский район, 5ВА 24 отд. иаб., 11.05.1942 – убит. Брат – Ингир Кваткатович.

14. Нарчилов Владимир Чурович, г. Очамчыра, 1915, СКФ 384 СП 157 СД 07.05.1942 – убит. Жена – Нарчилова Александра Васильевна.

15. Бабришов Михаил Петрович, г. Очамчыра, 1916, штаб 157 СД, 13.05.1942 – убит. Сведений о родных нет.

Гал, Гальский район

1. Гулердава Демьян Григорьевич, 1916, Гал, село Верхнее Баргави, 44 А 61 отд. иаб. батальон 13.05.1942 – убит. Сведений о родных нет.

2. Хуштубия Константин Иколаевич, 1914, Гальский р-н, пос. Ачигвара, лейтенант, 28.12.1941 – убит, Микензиевы горы, Севастополь. Сведений о родных нет.

3. Соселия Гудзули Зосимович, 1912, Гальский р. с. Саберия, 476 с/п, 03.1942 – убит. Сведений о родных нет.

4. Барзуманян Харек, СКФ 400 СД 10.05.1942 – убит при переправе через Керченский пролив. Сведений о родных нет.

Бои за высоту 66,3, Маяк – Салынский район, полуостров Керчь, 1942

1. Хышма Гапи Чабаевич, Гудаутский р-н, с.Гордагоры, СКФ 826 полк 398 див., 01.03.1942 – убит. Сведений о родных нет.

2. Хандинета Бач Баламович, 1905, Очамчырский р., с. Ренбзив, СКФ 826 полк 398 див. 01.03.1942 – убит. Сведений о родных нет.

3. Коваленко Димитрий Васильевич, Гагрский р-н, Пицунда, СКФ 826 полк 398 див. 03.04.1942 – убит. Сведений о родных нет.

4. Гогуа Николай Константинови, Гудаутский р-н, СКФ 826 полк 398 див., 01.03.1942 – убит. Сведений о родных нет.

5. Усатов Василий Семенович, г. Сухум, СКФ 826 полк 398 див. 01.03.1942 – убит. Сведений о родных нет.

ОДИНОЧНАЯ МОГИЛА ВОИНА РККА ИЗ АБХАЗИИ, п. МАЯК, г. КЕРЧЬ, 1944 год

Гвинджилия Александр Кутарович, 1912, г. Сухум, 14 отд. б-н связи 12.01.1944 – убит, г.Керчь, с.Маяк, одиночная могила. Мать – Гвинджилия.

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: обществоАвтор: Григорий СКВОРЦОВ, автор и руководитель член общественного совета при Министерстве обороны Республики Абхазия, генеральный директор БФ «Россия – Абхазия»