«СУДЬБА СОЛДАТА УСТАНОВЛЕНА: АБХАЗИЯ – КРЫМ 42-20»

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Абхазии успешно проводится военно-патриотический проект «Возвращение имени», который с 2019 года стал международным. Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища при Министерстве обороны Республики Абхазия работают над тем, чтобы находить и передавать сведения о судьбах узников немецкого фашизма, пропавших без вести в концлагерях для военнопленных, в такие регионы России, как Крым и Краснодарский край, в Приднестровье, в области Казахстана и Армении. Всего за этот период мы передали более восьми тысяч фамилий и документов узников немецких концлагерей. В Абхазии уже 195 семей узнали судьбы своих пропавших родственников, каждой из них вручили справки и документы Великой Отечественной войны.

Работы по нашему проекту направлены на помощь тем семьям, чьи родственники с момента окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени считаются пропавшими без вести узниками немецких концлагерей для военнопленных. Эти судьбы нам удалось установить во время проведения различных поисков в России и за рубежом.

Но в Абхазии для многих семей есть ещё одно значимое слово – это «Керчь». Так называется город, построенный древними греками, так же называется та часть Крыма в форме полуострова, которая омывается тёплыми морями с двух сторон. Но связано оно не с морем и солнцем, а с горькими страданиями семей от потери родного человека.

В 1941 году население Абхазии вместе со всей страной столкнулось со страшной, доселе невиданной опасностью, имя которой немецкий фашизм. Добровольцами её жители уходили на фронт Великой Отечественной войны: одни в ополчение на Марухский и другие горные перевалы, другие в различные места сражений с ненавистным врагом. А Керчь – это ворота на Кавказ. Немецкие фашисты стремились захватить этот полуостров с его городом и морскими портами. Владение Чёрным морем давало им большое военное преимущество.

В эти дни командование Красной Армии решило организовать десант, бойцы которого в январе 1942 года должны были освободить Керченский полуостров, остановить наступление врага на Кавказ и захват другой части Крыма. Для выполнения этой задачи в Абхазии были призваны тысячи воинов и отправлены в Грузию на подготовку. Оттуда баржами и кораблями как десантники они высадились в январе 1942 года в города Феодосию и Керчь. Для многих семей наступило тревожное ожидание. Пока была возможность, матери и жёны приезжали в Керчь и встречались там со своим родными. Но потом, в начале мая, обстановка на фронте резко обострилась, начались жестокие и кровопролитные бои, из-за которых 44-я и 47-я армии оказались в окружении. Путём героической борьбы на рубежах обороны на территории таких поселений, как Карпечь, Парпачь и Турецкий вал, наши воины сдерживали захватчиков, отступая к Керченскому проливу. Спасение от нашествия врага – это возможность переправиться через этот пролив шириной 4,5 километра. Сделать это смогли не все, 170 000 воинов оказались в плену, 220 000 погибли.

Нам удалось найти и восстановить картину героического сражения с фашистами участников этого десанта в мае 1942 года. Мы побывали на месте участка обороны протяженностью 18 километров в районе Парпачь – Карпечь и других населённых пунктов, где были расположены части 44-й и 47-й армий, в которых и воевали воины из Абхазии. Затем курсанты СВОКУ, солдаты комендантской роты и студенты АГУ несколько месяцев работали над проверкой сведений архива Министерства обороны России о 47 000 фамилиях, чтобы найти имена воинов из Абхазии, героически павших в боях или погибших в немецком плену в мае 1942 года при обороне Керченского полуострова. Проверка и поиск имён пропавших показали нам, что здесь больше всего погибло жителей Абхазии. Практически в каждом полку или дивизии воевали группами жители абхазских сёл, например, из Лыхны были призваны пять односельчан. Судьба каждого из них стала теперь известна. Например, история тракториста Возба Гвады Шамильевича. Он воевал в составе десанта и вместе со своими земляками пропал 11 мая 1942 года при попытке переправы через пролив, но дальше судьба распорядилась иначе. Уже 17 мая Гвада оказался в плену немецких нацистов и погиб осенью 1942 года в Польше и там же похоронен. Каждый из документов, которые мы представляем, уникален ещё и потому, что служит источником информации для каждой семьи в Абхазии, помогает узнать судьбу родного человека.

Ещё одна особенность проекта – это создание документальных фильмов. Мы создаём трилогию фильмов «Возвращение имени». В 2016 году вышел на экраны первый фильм «Возвращение», в стадии завершения съёмки второго фильма «Поиск», в котором показывается, как курсанты Сухумского военного училища с помощью документов военных архивов проводят поиск родных погибших из Абхазии. Авторы фильма – Дмитрий Статейнов и Григорий Скворцов, режиссёр – Дмитрий Статейнов, продюсирование съёмок и общее руководство проектом – Григорий Скворцов. Фильм снимается при поддержке Министерства обороны Республики Абхазия, Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия и других организаций. Достигнута договорённость о съёмках третьего фильма. К 2021 году трилогия будет завершена и представлена зрителям в Абхазии и за рубежом. Авторские права на фильм принадлежат благотворительному фонду «Россия – Абхазия».

Международный военно-патриотический проект «Возвращение имени» в Крыму проводится при поддержке министра обороны Республики Абхазия генерала армии Мираба Кишмария и правительства Республики Крым.

Если вы узнали в этих списках своих родных или знакомых, если у вас есть сведения о пропавших в боях за Керчь в 1942 году ваших родных, просим вас отправить смс на номер +79409207781, текст: «Керчь, я родственник (родственница) воина из списка «АБХАЗИЯ – КРЫМ 42-20 Ф.И.О.», либо «Я родственник (родственница) воина (Ф.И.О.) пропавшего без вести в Керчи в 1942».

Григорий СКВОРЦОВ, автор и руководитель член общественного совета при Министерстве обороны Республики Абхазия, генеральный директор БФ «Россия – Абхазия»

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: обществоАвтор: Григорий СКВОРЦОВ, автор и руководитель член общественного совета при Министерстве обороны Республики Абхазия, генеральный директор БФ «Россия – Абхазия»