Герои не забыты – их подвиги бессмертны

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Течёт река Бессмертного полка:

По улицам, проспектам, по стране.

Шагают в ряд с портретами в руках

Потомки победителей в войне.

Относительно недавно в России и в Абхазии стало проходить шествие Бессмертного полка, и с первых дней оно приобрело масштабный характер. Как и в далекие 1941–1945 гг., шагали по фронтовым дорогам, так и по улицам, дорогам, проспектам и переулкам «шагают» герои, собственной жизнью отвоевавшие страну. Вглядываясь в глаза молодых бойцов, изображенных на фотографиях, будто слышишь голоса: «Не подведи, не навреди и не уничтожь то, за что я сложил голову. Береги страну и поддерживай мир».

У каждого изображенного на портрете бойца жизненная история достойна экранизации. Участвуя в шествии, я познакомилась с Алисой Шинкуба, у которой прадед прошел Великую Отечественную войну. Внучка его никогда не видела, но знает его по рассказам родителей.

И вот что она рассказала: «Василий Иванович Шинкуба – мой прадедушка. Родился 27 декабря 1926 года в Цабале. В октябре 1943 года его призвали в армию и направили на Дальневосточный фронт, где до октября 1945 года он принимал участие в боевых действиях в 8-м стрелковом полку третьей стрелковой дивизии. После разгрома японской армии прадедушка продолжил службу до сентября 1951 года в составе войск Забайкальско-Амурского военного округа.

О его подвигах я наслышана, расскажу один».

Великая табуретка

После освобождения одного фашистского концлагеря прадед отправил туда солдат: «Сходите, а то у нас даже сидеть негде, может, найдете что-нибудь». И они оттуда притащили две табуретки. Прадед почему-то перевернул их, а там написаны четыре адреса и текст: «Мы находимся в лагере под Ленинградом, нас, парашютистов, забросили в тыл немцев, и мы были захвачены в плен». Один адрес был ленинградский. Прадед взял солдатский треугольничек, отправил письмо с информацией да и забыл про него. Потом раздается звонок из Стрельны. Вызывают его к майору НКВД. Там прадеда допросили, откуда у него такая информация. В итоге попросили отправить доски с надписями. Василий Иванович поговорил с майором, тот ему сказал, что это была специальная диверсионная группа красноармейцев, отправленная на задание, и никаких сведений от нее не поступало. А это было первое известие – на табуретке.

Таких историй у прадеда было немало. Были и забавные случаи. Про один из таких мне рассказал отец. Тогда прадед перебрался в Волосово под Ленинградом. В тот день он был дежурным на КПП. Утром к нему подошел какой-то человек с собакой и попросил часового позвать офицера. Прадед вышел к нему и спросил: «В чем дело?» – «Вот собаку привел. Возьмите ее себе или расстреляйте». – «А что такое?» – «Жену всю искусала». И поведал такую историю: эта собака была в фашистских женских лагерях, ее дрессировали так, чтобы она нападала только на женщин. Василий Иванович посмотрел – немецкая овчарка, хорошая, решил оставить. Так она у них и пробыла. Мужчин она не кусала, а когда приходили женщины, ее привязывали, да и к тому же после вести о появлении такой собаки девушки старались не заходить туда, даже повариха из кухни не выходила.

Так, за рассказами о наших родных ветеранах мы прошли с Алисой в колонне Бессмертного полка…

Чтоб мир спасённый не забыл героев,

Идёт, взорвав забвенья тишину.

Проходит вечность – полк бессмертный строем

Идёт опять сражаться за страну.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА