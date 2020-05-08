ЛЕГЕНДАРНОЕ ОРУЖИЕ

T-34 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942–1947 годов – основной танк РККА и ВС СССР. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85.

Самый массовый танк Великой Отечественной войны и послевоенного времени.

Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина.

Неоспоримо превосходство танка Т-34 в проходимости, манёвренности, подвижности. Впервые в практике мирового танкостроения на среднем танке Т-34 была установлена длинноствольная (30,5 калибра) 76-мм пушка Л-11 (образца 1939 года), значительно превосходящая по начальной скорости бронебойного снаряда (635 м/сек) все существующие в те годы зарубежные танковые артиллерийские системы.

Танк полностью подтвердил высокие технические и боевые качества. Боевой вес 26,6 т.; дизель В-2 мощностью 500 л. с.; максимальная скорость – 54 км/час; броневая защита толщиной 45 мм.

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: обществоАвтор: Из интернета