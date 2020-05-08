МАРУХСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Немецкое командование намеревалось захватить перевалы Марух (2746 метров) и Наур (2839 метров), после они планировали зайти в тыл Клухорской группе советских войск, отрезать ее от основных баз снабжения и полностью разгромить. В случае успеха перед немцами открывалась бы прямая дорога в Сухум и к Черноморскому побережью Кавказа. Чтобы избежать перехода немцев через Главный Кавказский хребет, советское командование решило направить в район перевала Марух и Наур войско.

В первый день наступления советские войска продвинулись вперед на 10 километров. К утру 29 августа завязался встречный бой с частью войск «Эдельвейс». В течение дня немцы были полностью разбиты.

Советский прорыв на Марухском направлении явился для немецкого командования полной неожиданностью.

Боевые действия на Марухском направлении начались позднее, чем на Клухорском. Но оба они были тесно взаимосвязаны.

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: обществоАвтор: Из интернета