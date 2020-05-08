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08.05.2020
Номер: 47
Выпуск: 3925
Рубрика: общество
Автор: Из журнала "Апсны"
ХРАБРЫЕ ВОИНЫ
75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Всего за годы войны из Абхазии на фронт отправились более 55 тыс. человек, из них около 18 тысяч абхазов. Погибло в общей сложности 17 тысяч рядовых и офицеров, в том числе около 6 тысяч представителей коренной национальности Страны Души. Ее жители храбро сражались: свыше 8 тысяч были награждены медалями «За оборону Кавказа», всего же ордена и медали получили более 20 тысяч защитников. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 22 воина, в том числе пять абхазов.
Номер: 47
Выпуск: 3925
Рубрика: общество
Автор: Из журнала "Апсны"