ОН СРАЖАЛСЯ НА КЛУХОРСКОМ ПЕРЕВАЛЕ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Горы-исполины, уходящие вершинами в небо, казались неприступными, непреодолимыми, но бойцы, подавляя страх, карабкались все выше и выше. Деревья – у подножья, а здесь одни голые камни, ищешь, за что ухватиться, чтоб не сорваться вниз. Там, наверху, засели фашисты, но в стороне в некоторых местах находились и советские воины. Поэтому соблюдали предельную осторожность при стрельбе, чтобы не попасть в своих.

Подъем советских воинов на Клухорский перевал оказался долгим и трудным, но они смогли оттеснить фашистов и выйти к озеру. (Однако седловину перевала гитлеровцы удерживали до середины января 1943 года). Было много убитых и раненых. Попавшие в окружение враги сдавались в плен.

В этих боях ветеран Великой Отечественной войны Нико Георгиевич Адамиди получил контузию. «Это случилось, – сказал он, – когда мы уже почти поднялись к озеру. Я служил в пехоте. Во время подъема было очень страшно, старались вообще вниз не смотреть, чтобы не поддаться панике и не сорваться. А вышли к озеру, и страх отступил, ведь там совершенно другой мир. Горы те же, но уже не настолько пугающие неприступностью. Да и с фашистами почти уже справились».

Воспоминания взволновали ветерана. Нико Георгиевич Адамиди откидывается на подушку и закрывает глаза. Какие картины проносятся в этот момент перед его мысленным взором? Время прошло, не все осталось в памяти, но есть незабываемые эпизоды, которые хранит он в глубине сердца. С малых лет ветеран трудился не покладая рук в колхозе на трудодни, потом на пайки. Тридцать пять лет работал заправщиком, выращивал кукурузу и табак, был бригадиром. Да и дома не мог сидеть без дела, всегда находил, чем заняться.

А теперь, после того, как полгода назад упал и сломал бедро и не поднимается с постели, у него вдруг появилось очень много свободного времени, которого раньше не было…

Пообщаться с ветераном мы пришли с заместителем директора Государственного музея Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба, военным историком Николаем Медвенским и психологом Детского фонда Абхазии Анной Торгашовой.

Нико Георгиевич живет в Сухуме в собственном доме. Чисто, уютно, тепло, топится большая печь. Сегодня Нико Георгиевичу 94 года, он болен, почти слепой, плохо слышит, но память у него хорошая, и он свободно отвечает на наши вопросы, которые дочь Ольга Николаевна буквально кричит ему в ухо на греческом языке. А ведь если бы у ветерана был слуховой аппарат, он мог бы общаться сам. Однако купить его дочь не может, нет средств. Но к этому вернемся позже.

Нико Георгиевич Адамиди родился 14 июня в селе Цабале. Тогда село называлось Цебельда. Отца и брата Нико Георгиевича призвали на военную службу сразу после начала Великой Отечественной войны, а он пополнил ряды защитников Родины в августе 1942-го.

Как это произошло и что ему пришлось пережить, ветеран более подробно рассказал в воспоминаниях, которые записал и передал редакции газеты «РА» Николай Медвенский, поэтому чтобы не утомлять его долгими разговорами, я решила не рассматривать его больше и ограничиться этими воспоминаниями. Впрочем, думаю, читателям они будут интересны.

«Мне выдали шинель, винтовку Мосина, четырехгранный штык к ней, и вместе с другими ребятами отправили к урочищу Двуречье. Однако затем мы были перенаправлены в район Клухорского перевала, где уже шли тяжелые бои с немецкими егерями из 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс». (Потом стало известно, что германские войска именно здесь планировали прорвать оборону советских подразделений и выйти к Сухуму, другим городам Абхазии, к Черному морю. – Л. П.)

Штаб 46-й армии Закавказского фронта располагался в моей родной Цебельде, в сельском клубе. А в здании табачной фабрики обустроили склад оружия. Грузовые автомобили-«полуторки» ГАЗ-АА могли доехать только до села Чины. Тот отрезок пути, по которому они передвигались, трудно было назвать дорогой.

(Продолжение в следующем номере)

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ