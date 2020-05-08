СОЛДАТ НАЧАЛА ВОЙНЫ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Данные об уроженце Очамчырского района Абхазии Владимире Эшба были обнаружены в списках советских военнопленных, хранящихся в Госархиве Киевской области Украины, рассказал Sputnik замдиректора Музея Боевой Славы имени Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба Николай Медвенский.

«Список военнопленных был составлен оккупационным управлением бургомистра города Белая Церковь Киевской области на основе выписки из госпитальной книги советских военнопленных, которые в 1941 и 1942 годах проходили лечение. В списках числится более одной тысячи человек, из которых умерло 552 человека и один из них уроженец Абхазии», – отметил Медвенский.

Согласно найденным документам, Владимир Сидорович Эшба, 1918 года рождения, выходец из села Старый Кындыг Очамчырского района. В плен попал в ноябре 1941 года, скорее всего, на территории Украины. Был переведен в госпиталь города Белая Церковь 11 декабря того же года, где спустя три дня умер.

По документам Эшба покоится в братской могиле в Белой Церкви, но члены украинской поисковой группы не уверены в этом, так как в этой могиле могут быть похоронены не все умершие военнопленные.

«Главная наша задача – это найти родственников военнопленного. На момент смерти ему было 22 или 23 года, и, может быть, к этому времени он успел обзавестись семьей. Даже если не успел, то наверняка есть родственники, которые о нем что-то слышали, знают от своих старших. Не верю, что никаких данных о нем нет. Кто-то все равно его должен помнить», – сказал Медвенский.

Медвенский добавил, что после отмены карантина в Абхазии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции он приступит к поиску данных о Владимире Эшба в местных архивах, домоуправлениях и по другим официальным источникам. Помимо этого, подчеркнул он, работа над этим списком продолжится не только в части, касающейся умерших военнопленных, но и выживших.

Список военнопленных попал к Медвенскому от его коллег, поисковых групп из Украины, с которыми, как с российскими и белорусскими группами, налажена тесная взаимосвязь в работе по поиску мест захоронения и данных о советских солдатах.

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия