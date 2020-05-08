О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Как сообщил руководитель пресс-службы Минобороны РА Роланд Джоджуа, подготовка к юбилею Победы началась Министерством обороны РА еще до принятия Правительством мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции: «Однако в связи с введением ограничительных мер, часть из которых действует по сегодняшний день, все массовые мероприятия были отменены. Несмотря на это, Минобороны продолжает проекты, посвященные Дню Победы».

Так, по его словам: «Ведется сбор и обработка материалов для увековечения памяти ветеранов войны – выходцев из Абхазии. Продолжается совместный с Русским обществом Абхазии, Музеем Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба и Агентством правительственной связи общенациональный проект «Книга памяти Абхазии», а также работа в рамках проекта «Возвращение имени» по поиску без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, в котором активное участие принимают курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища».

Также, по информации руководителя пресс-службы, 9 мая состоится церемония возложения венков к памятнику Неизвестному солдату. В частях и подразделениях пройдут торжественные построения личного состава Вооруженных сил Республики Абхазия. Министр обороны поздравит ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих Вооруженных сил с 75-й годовщиной Великой Победы.

Кроме того, военнослужащие Абхазии и России ко Дню Победы привели в порядок и восстановили более 30 военных мемориалов на территории республики. Были отреставрированы памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами Победы советских войск на Кавказе.

Роланд Джоджуа подчеркнул: «Для нас День Победы – память о защитниках Родины, о наших старших, которые, проявив мужество и героизм на полях сражений, совершили великий подвиг».

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс