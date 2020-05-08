ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич!

Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Абхазии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая этот славный праздник, мы отдаём дань глубокого уважения подвигу наших отцов и дедов, проявивших беспримерное мужество и героизм в борьбе с нацизмом.

Уверен, что традиции дружбы и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями в суровые военные годы, будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими странами, помогут совместно противостоять таким угрозам и вызовам, как пандемия коронавируса.

Прошу передать всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Республике Абхазия, искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия».

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс