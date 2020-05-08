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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Днём Победы в Великой Отечественной войне.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Аслан Георгиевич!
Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Абхазии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечая этот славный праздник, мы отдаём дань глубокого уважения подвигу наших отцов и дедов, проявивших беспримерное мужество и героизм в борьбе с нацизмом.
Уверен, что традиции дружбы и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями в суровые военные годы, будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими странами, помогут совместно противостоять таким угрозам и вызовам, как пандемия коронавируса.
Прошу передать всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Республике Абхазия, искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия».
Номер: 47
Выпуск: 3925
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс