ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Республики Абхазия поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы – 9 Мая – это праздник, олицетворяющий торжество справедливости. Это день не только нашей всеобщей радости, но и день памяти воинов-освободителей, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной войны.

Бессмертен подвиг миллионов советских граждан, спасших мир от фашизма ценой колоссальных жертв и тяжелых испытаний.

Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России.

Уважаемый Владимир Владимирович! Желаю Вам и всему братскому российскому народу мирного неба, добра и благополучия.

Мои особые поздравления и наилучшие пожелания всем ветеранам Великой Отечественной войны».

Номер: 47Выпуск: 3925Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс