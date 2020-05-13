МЫ ВМЕСТЕ, И ЗНАЧИТ МЫ СИЛЬНЕЕ!

Прошел почти месяц как ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Русская община Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» присоединились к движению «Мы Вместе».

Движение «Мы Вместе» было создано в целях создания условий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов и обеспечения медикаментами и необходимыми средствами.

За это время членами наших организаций была оказана адресная помощь социально незащищенным слоям населения, многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Помогали не только продуктовыми наборами, одеждой, лекарствами, но и бытовыми услугами.

БФ «Руспомощь» (Василий Александров), гуманитарный батальон «Дорогою добра» (Олеся Климук), «Землячество Алании» ДНР (Елена Баззаева), RUSBABY (Татьяна Кузнецова) собрали и отправили нам гуманитарную помощь. За день до Пасхи машина с долгожданной гуманитарной помощью пришла в Сухум. Больше тонны медицинских препаратов, детское питание, памперсы, одежда и прочее было разгружено членами Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины для дальнейшего распределения.

Всю пасхальную неделю наши волонтеры под руководством войскового атамана Вадима Николаевича Мироненко развозили полученные лекарственные препараты по лечебным учреждениям от Гагры до Гала, а также оказывали адресную помощь гражданам по ранее собранным заявкам.

За этот месяц наши волонтеры покупали на свои средства ткани, нитки и шили многоразовые маски и бесплатно раздавали населению.

Волонтерская деятельность за месяц объединила людей разных профессий, разного возраста, вероисповедания, разного социального статуса. Количество заявок на помощь каждый день растет, и наши ребята тратят и время и, денежные средства, чтобы помочь нуждающимся. И мы благодарны нашим друзьям, которые прислали в такое трудное для всех время гуманитарную помощь. Мы благодарны всем, кто встал с нами рядом, и каждый день выходит помогать людям.

Войсковой атаман В.Мироненко, председатель Русской общины Р.Рязанцев, председатель Союза казаков-ветеранов боевых действий В.Шелест и зампрезидента фонда «Отечество» Н.Горяинова приняли решение, что объединяющая наши организации акция помощи будет продолжаться до тех пор, пока наша помощь будет необходима гражданам Республики Абхазия.

Вместе мы сильнее!

Пресс-центр ЧКВ

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: политикаАвтор: Пресс-центр ЧКВ