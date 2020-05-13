ЗАПРЕЩЕННЫЙ УЛОВ

Краснокнижная белуга была поймана у берегов Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Госуправления Абхазии по экологии Савелий Читанава 12 мая.

«Эту рыбу поймали наши рыбаки. Кроме белуги, была камбала, которая тоже запрещена к улову. Наши специалисты ведут подсчет нанесенного ущерба», – отметил Читанава.

Глава Управления добавил, что рыбакам выпишут штраф, размер которого определят специалисты после подсчета ущерба, нанесенного природе.

Согласно Кодексу Республики Абхазия об административных правонарушениях, нарушение правил рыболовства влечет наложение штрафа на граждан от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда и предупреждение.

Грубое нарушение, а также систематическое нарушение влечет наложение штрафа от пятнадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.

Минимальный размер оплаты труда в Абхазии составляет 60 рублей в месяц. Таким образом, правонарушителям согласно законодательству грозят штрафы в размере от 300 до 1800 рублей.

Белуга – рыба семейства осетровых. Белуга входит в Красную книгу Международного союза охраны природы. Обитает она в Каспийском, Азовском и Черном морях, откуда она заходит в реки для икрометания.

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия