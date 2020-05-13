ЦИК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В соответствии со статьей 37 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» Центральной избирательной комиссией РА назначены повторные выборы депутатов Парламента по четырем округам:

Кындыгскому избирательному округу №31; Гудаутскому избирательному округу №18; Бзыпскому избирательному округу №10; Отхарскому избирательному округу №14.

Выборы назначены на 12 июля 2020 года.

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: политикаАвтор: ЦИК РА