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ЦИК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 13.05.2020

ЦИК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В соответствии со статьей 37 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» Центральной избирательной комиссией РА назначены повторные выборы депутатов Парламента по четырем округам:

Кындыгскому избирательному округу №31; Гудаутскому избирательному округу №18; Бзыпскому избирательному округу №10; Отхарскому избирательному округу №14.

Выборы назначены на 12 июля 2020 года.


Номер:  48
Выпуск:  3926
Рубрика:  политика
Автор:  ЦИК РА

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