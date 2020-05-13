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13.05.2020
Номер: 48
Выпуск: 3926
Рубрика: политика
Автор: ЦИК РА
ЦИК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В соответствии со статьей 37 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» Центральной избирательной комиссией РА назначены повторные выборы депутатов Парламента по четырем округам:
Кындыгскому избирательному округу №31; Гудаутскому избирательному округу №18; Бзыпскому избирательному округу №10; Отхарскому избирательному округу №14.
Выборы назначены на 12 июля 2020 года.
Номер: 48
Выпуск: 3926
Рубрика: политика
Автор: ЦИК РА