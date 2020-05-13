ЛЫХНЕНЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

9 мая на исторической Лыхненской поляне, у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, собралось много людей: администрация села, учителя Лыхненской средней школы имени Платона Семёновича Шакрыл, жители села. К мемориалу были возложены цветы. Память защитников Родины почтили минутой молчания.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, из них 800 человек были выходцами из села Лыхны, а 247 – сложили свои головы, защищая Родину – Советский Союз, а житель села Иван Теймуразович Ванача удостоился всех трёх степеней славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.

«Вот уже прошло 75 лет как закончилась Великая Отечественная война, с тех пор выросло не одно поколение. Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память погибших в самой страшной войне прошлого века», – рассказывают учителя Лыхненской школы.

К сожалению, из-за ситуации, сложившейся в связи с коронавирусом, школьники не смогли принять участие в мероприятии, но во время уроков истории, которые сейчас школа проводит онлайн, им рассказывали о подвиге советского народа.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ